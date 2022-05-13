快訊／第4劑疫苗開打　北市17、18日開放預約「長者可領千元禮券」

記者陳家祥／台北報導

疫情指揮中心規劃下週針對65歲以上長者以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民等，接種第4劑疫苗。台北市長柯文哲13日宣布，5月17日、18日開放第1到第4劑預約，預計在23日到29日之間接種；副市長蔡炳坤補充，只要長者在5月底前接種第1到4劑，都可領1000元禮券。

柯文哲表示，打疫苗雖然會有副作用，但就科學上來講，打疫苗較好，有人講說自己都沒出門，但除非不會和任何人接觸，不然家人會出門，「除非自己住在山上，完全沒和人來往，否則還是要打疫苗」。

▼北市公布下週起開放第12期疫苗預約。（圖／台北市政府提供）

柯文哲認為，Omicron傳播快、致死低，但這是針對「已打過疫苗」的人，病毒對沒打疫苗者殺傷力還是大。柯說，台北市固定每週二、三可進行疫苗預約，17日、18日開放第1到第4劑預約，第4劑的對象為65歲以上長者，以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民，「但與第3劑之間，需有5個月的間隔」。

蔡炳坤補充說明，下周一開始，有需要的人可以到醫院的追加劑門診接種；若要用預約的，下周二、三例行的預約時段，也納入第4劑預約登記。要強調的是，第3劑跟第4劑之間要間隔5個月，若以5月16日接種來算，去年12月16日前已經接種第3劑的話，就具備接種第4劑資格。另外，5月底前，65歲以上長者不管接種第1到4劑，都有1000元禮券提供給長者。

▲第4劑疫苗規劃在下周開始接種。（圖／記者李毓康攝）

