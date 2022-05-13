南韓再放寬「入境防疫措施」！允許快篩入境 　入境後僅須一次PCR

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來新冠肺炎疫情趨緩，最近一周平均單日新增確診者為3萬6000多例，與前一周相比減少12.7%。對此，南韓防疫當局再度鬆綁入境檢疫規定，允許入境時持快篩陰性證明，同時入境後的篩檢次數縮減為僅1次的核酸PCR篩檢。另外，考量到國際旅遊的需求大增，當局同意國際線航班擴增至762個班次。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部今（13）日召開中央災難安全對策本部會議時表示，原本入境時須持48小時內PCR篩檢陰性證明、入境後須接受一次PCR篩檢與1次快篩，不過從6月1日起將鬆綁入境防疫政策，允許入境時可持24小時以內的專家用快篩陰性證明，而入境後3天以內僅須接受1次PCR篩檢。

南韓新任中央災難安全對策本部第2次長李祥敏（이상민，行政安全部長）於13日表示，南韓政府考量到國際旅遊需求，將從6月擴增230、共計762個班次的國際線航班。

對此，南韓國內旅遊業者表示相當期待政府鬆綁入境防疫政策的舉措，因為此舉不僅能刺激南韓遊客的國外旅遊，甚至能重新吸引國際旅客訪韓。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》