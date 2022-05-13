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買不到快篩「忍痛看乘客下車」　載客剩2成⋯司機嘆：比去年更慘

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召計程車司機前往中央疫情指揮中心前陳情抗議,呼籲發放快篩給司機及採取以篩代隔,以維持營運及保護司機與乘客安全,之後並前往交通部要求重新檢討紓困補助。（圖／記者李毓康攝）

▲多元計程車司機提到，常常等好幾小時才終於有客人，先前因為買不到快篩，忍痛看著客人下車。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

計程車司機不忍了！今（13）日上百名運將集結到指揮中心前抗議，先前雖放話要「砸雞蛋」，不過今以「假雞蛋」來表達憤怒。其中有多元計程車司機提到，現在面臨的情況比去年5月還慘，載客率只剩2成，每月只賺2萬，常常等了好幾個小時才終於有客人，卻因為先前買不到快篩遭客質疑，「忍痛看著客人下車」。

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召計程車司機前往中央疫情指揮中心前陳情抗議,呼籲發放快篩給司機及採取以篩代隔,以維持營運及保護司機與乘客安全,之後並前往交通部要求重新檢討紓困補助。（圖／記者李毓康攝）

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▲台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百名計程車司機衝指揮中心抗議。（圖／記者李毓康攝）

台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百人先衝指揮中心抗議，再遊行至交通部陳情。工會發言人李威爾表示，從口罩、疫苗、快篩，治療藥品等，陳時中說的超前佈署完全就是口號而已，所謂的與病毒共存，更是沒有實質作為能讓台灣人民與計程車司機能生存下來，在與病毒共存的階段，面臨的是病死與餓死的威脅。

他表示，計程車屬於大眾運輸的一環，政府更把計程車司機歸類在第七類人員，如何讓搭車的消費者安心搭乘？快篩就非常重要，有足夠的快篩讓計程車司機能在每天開車前快篩，確認開車的司機都是快篩陰性才開車，讓消費者安心跟避免消費者搭車有染疫風險，也讓消費者願意搭車，計程車司機才能在與病毒共存中不會餓死。

▲▼台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百名計程車司機衝指揮中心抗議，怒砸陳時中人形立牌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼工會號召百名計程車司機衝指揮中心抗議，怒砸陳時中人形立牌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百名計程車司機衝指揮中心抗議，怒砸陳時中人形立牌。（圖／記者林育綾攝）

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會總幹事彭芝園則說，陳時中告訴大家如果快篩一劑180元，嫌貴可以不要買，「所以有錢人能存活，買不起的窮人就該死嗎？買的起的是一條命，買不起的也是一條命，但難道買的起的人就不會被買不起的染疫者影響到嗎？」

其中有多元計程車司機Kiki 提到，現在面臨的情況比去年5月還慘，載客率只剩2成，每月只賺2萬元，常常還睡在車上，等了好幾個小時才終於有客人，卻因為先前買不到快篩遭乘客質疑。當乘客問她有沒有做快篩，她坦承當時真的買不到，客人說，你們司機每天接觸這麼多人，風險很大，於是表示要下車，讓她難過說，「我只能忍痛看著客人下車」。

Kiki說，每天都會遇到至少一、兩個客人問她有沒有做快篩，她也認為自己為大眾服務，跟醫護一樣也是第一線，冒著生命危險載客，乘客也會擔心，為什麼沒有免費的快篩讓雙方安心。

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召計程車司機前往中央疫情指揮中心前陳情抗議,呼籲發放快篩給司機及採取以篩代隔,以維持營運及保護司機與乘客安全,之後並前往交通部要求重新檢討紓困補助。（圖／記者李毓康攝）

▲▼工會訴求提供免費快篩試劑，保障司機及乘客安全。（圖／記者李毓康攝）

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召計程車司機前往中央疫情指揮中心前陳情抗議,呼籲發放快篩給司機及採取以篩代隔,以維持營運及保護司機與乘客安全,之後並前往交通部要求重新檢討紓困補助。（圖／記者李毓康攝）

為此，此工會代表向衛福部提出兩項訴求：1.以篩代隔。中央疫情指揮中心的政策是要與病毒共存，恢復正常生活，因此要求以快篩取代居家隔離的方式逐步回歸正常生活。2.提供足量的快篩試劑給計程車司機，保障司機及消費者安全。中央疫情指揮中心應給予計程車司機足夠的快篩試劑，因為消費者才能安心搭乘避免搭車染疫。

此外工會也向交通部提出兩項訴求，包括：1.增加防疫計程車數量。染疫人數不斷上升，未來中重症病患有可能會越來越多，未來更需要防疫計程車，但防疫計程車的數量明顯不足。2.比照之前運輸業從業人員紓困補助，讓運輸業從業人員能生存下去。

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