買不到快篩「忍痛看乘客下車」　載客剩2成⋯司機嘆：比去年更慘

▲多元計程車司機提到，常常等好幾小時才終於有客人，先前因為買不到快篩，忍痛看著客人下車。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

計程車司機不忍了！今（13）日上百名運將集結到指揮中心前抗議，先前雖放話要「砸雞蛋」，不過今以「假雞蛋」來表達憤怒。其中有多元計程車司機提到，現在面臨的情況比去年5月還慘，載客率只剩2成，每月只賺2萬，常常等了好幾個小時才終於有客人，卻因為先前買不到快篩遭客質疑，「忍痛看著客人下車」。

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▲台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百名計程車司機衝指揮中心抗議。（圖／記者李毓康攝）



台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百人先衝指揮中心抗議，再遊行至交通部陳情。工會發言人李威爾表示，從口罩、疫苗、快篩，治療藥品等，陳時中說的超前佈署完全就是口號而已，所謂的與病毒共存，更是沒有實質作為能讓台灣人民與計程車司機能生存下來，在與病毒共存的階段，面臨的是病死與餓死的威脅。

他表示，計程車屬於大眾運輸的一環，政府更把計程車司機歸類在第七類人員，如何讓搭車的消費者安心搭乘？快篩就非常重要，有足夠的快篩讓計程車司機能在每天開車前快篩，確認開車的司機都是快篩陰性才開車，讓消費者安心跟避免消費者搭車有染疫風險，也讓消費者願意搭車，計程車司機才能在與病毒共存中不會餓死。

▲▼工會號召百名計程車司機衝指揮中心抗議，怒砸陳時中人形立牌。（圖／記者林育綾攝）

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會總幹事彭芝園則說，陳時中告訴大家如果快篩一劑180元，嫌貴可以不要買，「所以有錢人能存活，買不起的窮人就該死嗎？買的起的是一條命，買不起的也是一條命，但難道買的起的人就不會被買不起的染疫者影響到嗎？」

其中有多元計程車司機Kiki 提到，現在面臨的情況比去年5月還慘，載客率只剩2成，每月只賺2萬元，常常還睡在車上，等了好幾個小時才終於有客人，卻因為先前買不到快篩遭乘客質疑。當乘客問她有沒有做快篩，她坦承當時真的買不到，客人說，你們司機每天接觸這麼多人，風險很大，於是表示要下車，讓她難過說，「我只能忍痛看著客人下車」。

Kiki說，每天都會遇到至少一、兩個客人問她有沒有做快篩，她也認為自己為大眾服務，跟醫護一樣也是第一線，冒著生命危險載客，乘客也會擔心，為什麼沒有免費的快篩讓雙方安心。

▲▼工會訴求提供免費快篩試劑，保障司機及乘客安全。（圖／記者李毓康攝）

為此，此工會代表向衛福部提出兩項訴求：1.以篩代隔。中央疫情指揮中心的政策是要與病毒共存，恢復正常生活，因此要求以快篩取代居家隔離的方式逐步回歸正常生活。2.提供足量的快篩試劑給計程車司機，保障司機及消費者安全。中央疫情指揮中心應給予計程車司機足夠的快篩試劑，因為消費者才能安心搭乘避免搭車染疫。

此外工會也向交通部提出兩項訴求，包括：1.增加防疫計程車數量。染疫人數不斷上升，未來中重症病患有可能會越來越多，未來更需要防疫計程車，但防疫計程車的數量明顯不足。2.比照之前運輸業從業人員紓困補助，讓運輸業從業人員能生存下去。

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