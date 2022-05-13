開15小時賺不到1千！上百計程車司機向王國材求救　交通部回應了

▲計程車司機至交通部前陳情，向王國材求助。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊，計程車司機生計也大受波及！今（13）日上百名計程車司機先衝指揮中心抗議，再遊行至交通部陳情，台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾提到，現在很多司機「出來開15、16小時賺不到1000元」，也提到交通部長王國材上任後幾乎變成「台鐵局長」，但他所認識的王國材是會做事的人，「請求部長救救我們」。

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▲台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百人先衝指揮中心，大喊「陳時中無能、陳時中下台」。（圖／記者李毓康攝）

台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日號召百人先衝指揮中心，準備「假雞蛋」向陳時中抗議，大喊「陳時中無能、陳時中下台」，再遊行至交通部陳情。

工會表示，現在每日確診人數在數萬人以上，而防疫亂象已嚴重影響計程車司機的生計，造成廣大消費者的恐慌。司機的收入銳減只剩下4分之1，根本無力負擔生活開銷，惡性循環的結果不是染疫病死，而是先餓死。

工會提到，很多司機現在一天在外面跑15、16小時，賺不到1000元，而且買不到快篩劑，無法讓自己及乘客安心，生意也大受影響。還有司機提到，照顧一家每個月開銷要8、9萬，如今只賺2萬，真的快要活不下去。

兩大工會訴求衛福部，讓計程車司機能「以篩代隔」，並且「免費提供快篩試劑」給計程車司機，保障司機及消費者安全。另也訴請交通部，除了增加防疫計程車數量，並比照之前運輸業從業人員紓困補助。

▲交通部派員出面接受陳情書。（圖／記者李毓康攝）

由於王國材正在隔離，交通部派員出面接受陳情書，也回應表示，在快篩試劑方面會有相關政策，將配合指揮中心來研擬。另外在紓困補貼，去年是連續三個月每月補助1萬元，如今也會配合行政院整體政策來評估。而防疫計程車也已經跟地方建議評估量能，會協調增加量能。