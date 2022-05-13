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社會 社會焦點 保障人權

獨／子為父報「紅單仇」開車撞警　交保金額惹怒網：沒人了嗎

記者吳奕靖／高雄報導

老爸被開單，兒子衝撞警察報仇！這一起離譜的案件就發生在高雄市岡山，一名57歲的史姓大貨車駕駛被警方開出超載罰單之後，沒想到35分鐘之後，他的兒子竟然開車衝撞開單的員警，造成員警四肢多處受傷，現在警方依照殺人未遂，加重妨害公務罪嫌將他們移送法辦，警方雖然在移送書上頭建請法院羈押，不過最後卻是老爸無保釋回，兒子5萬交保。

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在上個月27日上午九點多，岡山分局壽天派出所一名劉姓跟莊姓員警在巡邏勤務當中，攔查到一部大貨車，由於員警認為57歲史姓司機有超載的可能，所以請史姓司機開車一同前往地磅站過磅，一測果然超載17噸當場告發。

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名莊姓員警被撞，肇事車輛的擋風玻璃碎了，引擎蓋也凹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在告發35分鐘之後，莊姓員警在岡山北路巡邏時，突然被一台白色自小客車從後頭猛力追撞，莊姓員警連人帶機車整個翻轉了270度重摔落地，送醫之後發現四肢有多處受傷，還好沒有生命危險。不過交通分隊到場處理時，發現肇事駕駛也姓史，覺得怪，所以把案子轉給派出所繼續調查，這才發現這名肇事駕駛跟史姓貨車司機是父子關係。

警方調閱監視器發現，兒子在父親被帶往地磅站測重時，已經開車在附近觀看整個過程，然後等到員警離開之後，他便一路尾隨駕車，直到岡山北路時就蓄意衝撞正在騎車的莊姓員警，整起案件向橋頭地檢署報請指揮之後，法院核發搜索票，就在10日晚間6點將他們父子兩人拘提到案，目前依照殺人未遂罪、加重妨害公務罪來偵辦，同時警方也在移送書當中也建請法院羈押，不過檢察官卻是把爸爸無保飭回，兒子5萬元交保。

對此結果，臉書知名社團《翻轉大高屏交通違規》發文開酸：「各位觀眾，五萬交保。無串供、滅證、逃亡之虞~~~。
當違規者說要打死檢舉人時，警方沉默了。當違規者要打死開單員警時，已經沒有人可以替警方說話了。不要問小編政治立場，因為這件事情只有林議員有關心發文而已，其餘人等繼續沉默」。

文中所提到的林議員就是高雄市議員林于凱，林于凱在自己臉書痛批這對父子之外，同時也力挺警察：「依法執法、維護人民行車安全的員警，卻遭到報復性追撞，這樣還有基層員警會願意攔查超載車輛嗎？雖然該名男子已依殺人未遂、加重妨害公務等罪嫌，移請地檢署偵辦，並裁定5萬元交保候傳，但等候判決期間對基層員警所造成的心理影響，已無法抹滅」。

▲高雄市一名莊姓員警被撞，經過調查竟然是一起蓄意報復案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名莊姓員警被撞，四肢多處擦挫傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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