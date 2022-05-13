快訊／國道1號又撞！北上楠梓、岡山段事故　占用內車道車流回堵

▲國道1號高雄楠梓、岡山段車禍。（圖／翻攝國道監視器）
記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導
國道1號南下357.6K稍早傳出嚴重事故，造成車流回堵；不料下午1時許北上353.8K處、楠梓岡山段又再發生車禍事故，占用內線車道，導致車流回堵，目前警方已抵達現場，事故正在排除中，詳細情況還有待進一步釐清，提醒用路人提早改道慢行。
警方初步調查，現場為一部自小客車疑似未保持安全距離，不慎追撞前方2車，3車撞成一團，造成車流回堵，目前事故已經排除，現場無人受傷、未發現酒駕情事，詳細肇責還有待釐清。
▲國道1號高雄楠梓、岡山段車禍。（圖／翻攝國道監視器）
記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導
國道1號南下357.6K稍早傳出嚴重事故，造成車流回堵；不料下午1時許北上353.8K處、楠梓岡山段又再發生車禍事故，占用內線車道，導致車流回堵，目前警方已抵達現場，事故正在排除中，詳細情況還有待進一步釐清，提醒用路人提早改道慢行。
警方初步調查，現場為一部自小客車疑似未保持安全距離，不慎追撞前方2車，3車撞成一團，造成車流回堵，目前事故已經排除，現場無人受傷、未發現酒駕情事，詳細肇責還有待釐清。
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