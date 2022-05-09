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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

統籌全國檢察官　新檢察總長邢泰釗：檢察官要有同理心

▲▼法務部最高檢察署新舊任檢察總長交接典禮5/9於法務部舉行，在法務部長蔡清祥及司法院秘書長林輝煌的監交下，新舊檢查總長刑泰釗江惠民完成交接儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任檢察總長刑泰釗強調，檢察官要有同理心。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部9日舉行檢察總長交接典禮，新任檢察總長邢泰釗致詞時，引用法務部長蔡清祥先前的談話，提到檢察官在辦案時要有「同理心」。此外，他也重申「有溫度的司法」等4大理念，並針對二度遭監察院彈劾的檢察官陳隆翔案，要求最高檢組成跨級、跨審的小組，進行協助。

本次交接典禮由蔡清祥監交，他在致詞時首先恭喜邢泰釗獲得總統、行政院、立法院等各界認同，擔任檢察總長。蔡清祥也提到，以邢泰釗認真、專業的態度，未來必定能夠帶領全國檢察官，以公正、超然、有效率的執行檢察業務。

▲▼法務部最高檢察署新舊任檢察總長交接典禮5/9於法務部舉行，在法務部長蔡清祥及司法院秘書長林輝煌的監交下，新舊檢查總長刑泰釗江惠民完成交接儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲法務部長蔡清祥勉勵刑泰釗。（圖／記者湯興漢攝）

卸任檢察總長的江惠民緊接著致詞，他也認為，依照邢泰釗的能力，可以預見未來4年，一定能把最高檢察署，甚至是整個檢察系統帶到新的境界。但江惠民話鋒一轉，提到讓民進黨前立委段宜康官司吃鱉必須吞曲棍球的檢察官陳隆翔，陳隆翔雖因曲棍球案遭監察院彈劾，但懲戒法院最終不懲戒；可是監察院竟又在日前二度彈劾陳隆翔，引發檢察界不滿。江惠民痛批「讓人覺得這是為了特定政治人物而不惜侵犯司法權，逾越憲法的紅線，而且將造成嚴重的寒蟬效應。」

邢泰釗致詞時，也感謝各界對他的支持，另外他特別引用先前蔡清祥提到的檢察官同理心問題，當作未來的工作重點。蔡清祥認為檢察官最重要的是態度，要有正確服務的態度，不管是行政人員對民眾的態度，還有檢察官問案的態度。「但是還是有少數的檢察官沒有體會到，其實老百姓要的，就是你在處理個案上的專業、有沒有投入、是不是能夠同理心，這個我覺得才是核心的問題所在。」邢泰釗因此強調，未來仍將以「同理心」來要求檢察官。

此外，他也提到前總統馬英九一審無罪的三中案，邢泰釗認為有人意圖運用各種途徑來影響二審判決，因此他再度澄清，本案經由北檢提出公訴，目前中影公司已經返還國庫近24億元的不法利得（包含9.5億元現金），「可見我們檢察官已經做到保持客觀的義務，具有起訴的正當性與合法性，希望國人能了解，若干人希望藉由不實的內容，透過各種的途徑來影響審判的事實。」邢泰釗呼籲，希望國人千萬不要受到影響。

至於陳隆翔二度遭彈劾案，邢泰釗也強調，全體檢察官會堅守憲法賦予的獨立偵查原則。因此他已經請最高檢專責檢察官成立跨級跨審專案小組，針對本案中「一事不再理」、「懲戒事項違失行為一體性綜合觀察」、「彈劾程序正當法律程序」、「檢察官職權的核心事項」等面向，對陳隆翔提供協助。

此外，媒體詢問邢泰釗有關最近社會上黑道、槍枝氾濫的狀況，是否有具體改善策略。邢泰釗表示，已經指派專責檢察官與刑事警察局連繫，由警方報請專案指揮，對於一些幕後的主嫌、共犯、金流，進行清查，進而斬斷，以杜絕黑幫、槍枝問題。

▼新舊任檢察總長交接儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼法務部最高檢察署新舊任檢察總長交接典禮5/9於法務部舉行，在法務部長蔡清祥及司法院秘書長林輝煌的監交下，新舊檢查總長刑泰釗江惠民完成交接儀式。（圖／記者湯興漢攝）

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