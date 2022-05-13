　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

▲▼北京疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲網上瘋傳北京靜默3天。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路12日出現「北京將靜默3天」的傳聞，引發北京居民的恐慌。13日，北京警方通報，一名38歲姚姓女子12日13時許，編造「北京未來3天靜默，全市暫停外賣和快遞等服務」，通過社交軟體發布訊息，引發大範圍傳播擴散。目前，姚女已被通州公安分局依法採取刑事強制措施。

北京警方強調，涉疫謠言嚴重誤導公共輿論、擾亂社會秩序。在疫情防控的關鍵時期，公眾對涉疫信息高度關注，容不得任何謠言擾亂軍心民心。對於此類違法犯罪，北京警方始終堅持零容忍，依法予以嚴厲打擊。

5月12日，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第332場新聞發布會通報，北京民生保障物資貨源充足，外賣快遞配送不停，所謂「封城」、「靜默」都是謠言。

北京警方通報顯示，姚女未經核實，12日編造所謂的「緊急通知」稱，「今天下午發布會要求北京未來3天靜默，全市暫停外賣和快遞等服務，請大家盡快準備未來3天的物資。」訊息通過網絡社交平台發布，引發大範圍傳播擴散，嚴重擾亂社會秩序，造成惡劣影響。

此外，5月11日，一網友在某短影音平台發布，「海淀區疫情嚴重，出現千餘名無症狀感染者，不戴口罩到處跑」的信息。

北京警方也闢謠稱，29歲的陳姓男子使用個人帳號，在某短影音平台多個評論區，無中生有，編造「北京海淀區北窪西里疫情嚴重，出現1030例無症狀人員，不戴口罩到處亂跑」等謠言，引發市民群眾恐慌。目前，陳男已被大興公安分局依法採取刑事強制措施。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
LIVE／新北＋22483　侯友宜最新說明
快訊／專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中這樣說
快訊／雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：吃藥副作用誰負
快訊／確診數未爆衝？　陳時中：「緩坡成長時間」會拉長
台中父女居隔被「塑膠布封門」　她怒告管委會強制罪
快訊／被爆「快篩預算僅5264萬」　指揮中心回應了
「快篩陽=確診」評估管道+1！明起開放親友帶2物品給醫師確認
快訊／中重症暴增217例！20多歲女大出血「首例產婦重症」
快訊／6歲以下兒童「綠色通道」開設！　35家醫院曝
單日死亡41例「超過去年三級警戒」　9旬婦死後確診
快訊／本土增64972例「2縣市破萬」　新北2.2萬最多
快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土+6萬4972例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

新婚陳喬恩秀卡地亞婚戒還不夠　亮出57萬IWC對錶曬恩愛

LIVE／北市+11613例！柯文哲說明最新防疫作為

柯怡如／投資還是詐欺？不要傻傻分不清

地點極佳覓食方便！台南超平價行旅　玻璃小屋規劃陽光區、大廚房

國小童確診後遺症！「吸不到空氣」帶氧氣罐　師還逼上桌球課

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

發現寶寶很安靜！驚見她「喝奶高舉逗貓棒」　沙發下主子玩得認真

跨黨立委促《物理治療師法》修法　鬆綁「治療全需醫囑」規定

陳時中：再採購10萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

短髮妹夜市賣雞蛋糕 邪惡小可愛快炸開！

大陸熱門新聞

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

女子發出「12、0」數字後失聯

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

更多熱門

相關新聞

與病毒共存　張麗善重申會盡力了解感染源

與病毒共存　張麗善重申會盡力了解感染源

雲林縣長張麗善今（13）日上午參加兒童疫苗校園巡迴施打啟動，受訪時有媒體詢問目前嚴峻疫情下的防疫方針。張麗善指出：「表面上我們講共存但私底下我們衛生局、教育處、社會處仍會盡力去圍堵疫情，控制到最安全的範圍之內，也呼籲大家用正向心態來面對，守護鄉親是我們的責任。」

台灣防疫成績好？　看全球數據

台灣防疫成績好？　看全球數據

唾液快篩試劑下批何時到　業者：時間點待確認

唾液快篩試劑下批何時到　業者：時間點待確認

共存非故意招病毒　焦糖哥言論不妥

共存非故意招病毒　焦糖哥言論不妥

醫護子女被罵哭！鐵漢爸一掛電話也爆淚

醫護子女被罵哭！鐵漢爸一掛電話也爆淚

關鍵字：

北京疫情靜默

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面