北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

▲網上瘋傳北京靜默3天。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路12日出現「北京將靜默3天」的傳聞，引發北京居民的恐慌。13日，北京警方通報，一名38歲姚姓女子12日13時許，編造「北京未來3天靜默，全市暫停外賣和快遞等服務」，通過社交軟體發布訊息，引發大範圍傳播擴散。目前，姚女已被通州公安分局依法採取刑事強制措施。

北京警方強調，涉疫謠言嚴重誤導公共輿論、擾亂社會秩序。在疫情防控的關鍵時期，公眾對涉疫信息高度關注，容不得任何謠言擾亂軍心民心。對於此類違法犯罪，北京警方始終堅持零容忍，依法予以嚴厲打擊。

5月12日，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第332場新聞發布會通報，北京民生保障物資貨源充足，外賣快遞配送不停，所謂「封城」、「靜默」都是謠言。

北京警方通報顯示，姚女未經核實，12日編造所謂的「緊急通知」稱，「今天下午發布會要求北京未來3天靜默，全市暫停外賣和快遞等服務，請大家盡快準備未來3天的物資。」訊息通過網絡社交平台發布，引發大範圍傳播擴散，嚴重擾亂社會秩序，造成惡劣影響。

此外，5月11日，一網友在某短影音平台發布，「海淀區疫情嚴重，出現千餘名無症狀感染者，不戴口罩到處跑」的信息。

北京警方也闢謠稱，29歲的陳姓男子使用個人帳號，在某短影音平台多個評論區，無中生有，編造「北京海淀區北窪西里疫情嚴重，出現1030例無症狀人員，不戴口罩到處亂跑」等謠言，引發市民群眾恐慌。目前，陳男已被大興公安分局依法採取刑事強制措施。