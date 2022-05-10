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社會 社會焦點 保障人權

活餌餵食魚鷹「拍照收100」　碧潭馮大哥被檢舉...下場慘了

▲▼照片上可見魚肚有一道傷口(圓圈處)，疑為人放置魚類誘導魚鷹前來捕捉以拍攝美照。（圖／新北市動保處提供）

▲照片上可見魚肚有傷口(紅圈)，疑為人為引誘魚鷹捕食以拍攝美照。（示意圖與本案無關／新北市動保處提供）

記者劉昌松／台北報導

家住新北市新店區的馮姓男子，遭人檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘侯鳥「魚鷹」俯衝、獵食，違反不得騷擾保育類野生動物規定，馮男坦承自己從小就在碧潭給保育類從小就會在碧潭這樣玩樂，只是有遊客希望他能協助捕捉經典畫面，他就每次收費100元，結果2段餵食影片被人傳上網成為鐵證，台北地檢署10日依《動保法》將他緩起訴。

魚鷹是珍貴稀有的保育類野生動物，在台灣屬於冬候鳥，每年11月到3月來台度冬，在新店灣潭常見魚鷹在空中盤旋，日前新北市政府動保處接獲民眾通報，有業者為吸引人潮加入拍攝，在灣潭沿岸搭建大型遮雨棚，以魚引誘保育類猛禽魚鷹捕食，動保處為此組成「魚鷹守護隊」不定時巡視。

除了現場巡邏勸導外，還有人在臉書社團「馮大哥灣潭魚鷹樂園」發現1段2019年的影片，完整拍下被稱為馮大哥的人，用活魚引誘魚鷹捕食，馮男到案後，坦承影片中是他本人，但強調他從小就會這樣餵魚鷹，是遊客以100元為代價，叫他多做幾次，讓大家拍照紀念。

檢察官勘驗影片，從馮男穿著判斷，馮至少有2次以餵食騷擾野生動物的犯行，考量馮男坦承犯案，給予緩起訴處分，處分期間1年，代價是繳庫5000元。

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