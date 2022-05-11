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被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

▲▼警察抓人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓男子被老婆趕出家門後大鬧警局，遭員警上銬管束，竟仍用被上銬的雙手襲警，害員警掌骨骨折。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名陳姓男子去年和妻子爆發爭吵，員警獲報到場處理後，未料卻遭到情緒激動的陳男出言挑釁，陳男遭員警上銬管束後，儘管雙手已被上銬，竟朝員警頭部怒揮，再將員警壓制，造成員警掌骨骨折。台北地院審理後，依傷害罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金。

判決書指出，去年1月陳姓男子和妻子因故爆發爭吵，員警獲報到場處理後，情緒激動的陳男竟先是不斷對員警出言挑釁，再自稱天冷身體不適、未攜帶口罩等理由，要求員警協助，員警只好幫陳男通報救護車。

不料陳男仍不斷咆哮，員警無奈之下只好對陳男上銬管束，並待救護車抵達後陪同陳男一同就醫，未料陳男儘管雙手已被上銬，竟還能朝員警頭部猛揮，員警見狀也立即將陳男推向救護車上的擔架，試圖壓制住陳男，熟知陳男卻以躺臥之姿，先是將員警的雙手壓制在胸口後，再以大腿夾住員警的下半身，完全壓制住員警的行動，並因此造成員警左右手紅腫擦傷，並有第五掌骨骨折等傷害。

應訊時，陳男否認有任何傷害或妨害公務等犯行，辯稱自己「沒有攻擊警察」。他指出，上救護車的時候，他是要摸口袋確認錢還在不在，因此身體順勢迴轉，他沒有要對警察推擠反抗，反而是警察要把他推上救護車時不慎摔倒，還衝過來揍他。

陳男也強調，警察的傷勢不是他造成的，他已經上了手銬，沒有傷害他人的能力，不過有可能因為他有喝酒，神經失調，加上被警察毆打到無意識狀態，因此對於相關情況都不清楚。

而被害員警出庭時則表示，陳男先是以身體不適為由，要求要叫救護車，待救護車到場後，陳男卻一直鬧，不肯上車，後竟直接轉身用手朝他的頭部揮，而陳男的嘴巴也沒閒著，朝他咒罵「X！你很厲害嗎」。

員警說明，當下他被打到頭後，便順勢把陳男推倒在救護車的擔架上，本打算直接將陳男銬在擔架上，為料陳男用手反壓他的手，害他手破皮，腳也因此被陳男的大腿夾住，下半身完全無法移動，最後還是在其他人的協助下才脫困。

台北地院審理相關證詞證據後指出，員警當時催促陳男上救護車，但陳男卻先以上銬之雙手揮擊員警的頭部，在員警上前壓制得過程中，再以躺臥之姿先後壓制住員警的雙手與雙腿，造成該名員警掌骨骨折等傷害事實明確。

庭審時，被害員警表示，「他也算新人，上班沒多久，也不想遇到這樣的事情」，陳男事發至今仍不願意道歉，他骨折一事花了兩個多月才好，甚至無法請假休息，而陳男每次來派出所就是大小聲，甚至找別人要來給他壓力，既然沒有要道歉，就請法院依法處理。

法官表示，儘管陳男辯稱是因為被老婆趕出家門，口袋裡藏有私房錢，想要確認錢還在不在，才會有迴轉動作等語，但如果陳男真的只是為了要上車，只需要稍微側身就好，哪裡有揮動雙手與轉身之必要。

法官也說，如果陳男僅是為了要確認錢還在不在，大可直接扭轉腰部，或是直接把手伸進口袋就好，完全沒有必要迴轉身體，或是以手朝員警頭部揮舞等動作，何況陳男轉身後手部與口袋之間的相對位置完全沒有改變，怎麼能確認口袋裡面的錢才，認為陳男辯詞顯屬無稽之談。

法官指出，陳男在揮擊的當下，不僅完全沒有提到口袋有錢等事，更沒有因為「誤擊」員警一事而向員警道歉，反而還對員警辱罵「X你X嘞」、「你以為你很厲害」等語，不採信陳男的辯詞，依傷害罪判處陳男有期徒刑5月，得易科罰金。全案仍可上訴。

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