超跑男吸金5億星級飯店被逮　2神祕女接應...房間抄出百萬現鈔

記者林悅／台南報導

台南東區洗鞋店劉姓老闆，涉嫌社團代客操作股票涉嫌吸金5億元後落跑，市警四分局接獲70多名被害人報案，累積受害金額1億2千多萬元，台南市警方聯手台南市調處、刑事局、基隆、台北、新北市警方偵辦，於13日凌晨在台北市1處飯店將劉嫌緝捕到案，警詢後依詐欺、銀行法、證交法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局等單位聯手在台北市緝獲涉嫌吸金5億元落跑的劉嫌，起獲上百萬賳款，全案由檢警擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局指出，近日連續接獲70多人報案，台南市東區洗鞋店劉姓老闆，涉嫌在社團招攬代客操作股票，以假投資真吸金手法進行詐騙後結速營業落跑，被害人達百餘人且遍布全台，受害金額高達數億元，四分局受理的金額就有1億2多萬元，即由四分局報請台南南地檢署郭書鳴檢察官指揮偵辦，統合台南市刑警大隊、第一分局、永康分局、台南市調查處、刑事局第八大隊偵五隊、基隆第四分局、北市中正一分局、新北刑大等單位共組專案小組全力緝查。

經專案小組多日來不眠不休，抽絲剝繭分析偵查資料，釐清劉姓男子係逃往北部藏匿，5月12日由台南市警四分局偵查隊長邱緯賓率隊北上，配合基隆、台北及新北友軍，在台北市1處飯店內，將藏匿處劉嫌逮捕歸案，現場查扣現金百餘萬元，即押回台南偵辦。

據調查，劉嫌自2021年初開始，以股票投資高手自居，平時於臉書、IG等社群媒體張貼超跑、精品照片炫富，營造多金形象並用「 虧損免賠 」、「年息5％」等話術吸引眾多年輕人來投資， 1年來吸引數億元的投資款項。

專案小組掌握劉姓男子行蹤後，隨即發動拘提、搜索，並查扣相關證物．目前正釐清被害贓款總數及流向，以保障民眾權益，劉嫌將於警詢後依刑法詐欺、銀行法、證交法等罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局指出，劉嫌在台北藏匿這段期間，疑有人接應他，但相關案情不便說明。據了解，劉嫌在台北藏匿時不定時換飯店，有2-3名女子幫其訂房，劉嫌均以現金支付，不動用電子支付或信用卡支付，目的是怕被警方追蹤，但支應他的人其身分及人數為何，或是劉嫌自己以化名訂房，是否有共犯涉入，檢警正深入調查釐清中。據了解，警方還在飯店搜出上百萬現金，但專案人員表示「無法證實」。

市警四分局分局長王子雄呼籲，不管對方用任何理由，鼓吹投資並提到「保證獲利」、「虧損免賠」等語屬詐騙或非法吸金話術可能性極高，建議撥打 165 防詐專線提供相關建議，以免受騙。