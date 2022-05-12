超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

▲台南劉姓男子以社群招攬民眾投資代為操作投資股票，涉嫌吸金5億多元落跑案，台南市警四分局截至目前接獲70人報案，累計金額1億2千多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南劉姓男子以社群招攬民眾投資代為操作投資股票，涉嫌吸金5億多元落跑案，全國傳有500多人受害，台南市警四分局連日來持續接獲民眾報案，截至目前計有70人報案，累計金額1億2千多萬元，每人受害10多萬至上百萬不等，警方表示全案朝違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦，持續追查緝劉男到案說明中。

據了解，被控代操股票吸金的劉男子，在台南市東區經營洗鞋店，相關被害人說，2021中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操總金額超過5億元以上。

劉男按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取1成代操費後，於每週二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但因疫情與國際經濟波動很大，股票每況愈下，在獲利減少後，劉男近期欲改變原本代操模式，且須簽同意書，約定2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，開始有人出現疑慮，要退退返本金「退出」股票代操作社團，劉男即開始拖延退還時程，接下來人就落跑，他開的店也全部關門，人不知去向。

被害人事後前往他安平住家與東區經營洗包洗鞋店查看，確認劉男早已落跑，氣得集結受害人漏夜至市警四分局育平派出所報案，由於人數眾多，警方要受害人推派代表提告製作筆錄。



台南市警四分局指出，劉男涉嫌假投資真吸金手法進行詐騙，被害人截至11日止，有70人報案，相關被害金額累計達1億2千多萬元，目前全案朝違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦，持續追查緝劉男到案說明中。





劉男落跑後，被害人紛紛在臉書上爆料指控劉男假投資真吸金，並附上劉男在夜店中被辣妹包圍，狂撒一疊百鈔的影片，指劉男「一個晚上叫一個小姐60萬，在夜店撒百鈔，父親節包8萬8給他父親」…。但劉男捲款潛逃後已未使用手機，就連父母都聯繫不上，由於劉男身上有大量現金，研判他已逃到外縣市，案情陷入膠著中。