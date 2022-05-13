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昨增17死！胸腔醫：死亡人數增加了　示警長輩「2症狀」小心重症

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲胸腔科醫師提醒，長輩出現喘或意識變差都要小心可能是重症的前兆。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

本土12日增79例中重症，包括中症61人、重症18人；重症中有17人死亡。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰直言「死亡人數增加」，民眾自己小心了，更提醒長者2症狀可能是重症，要小心。

中央流行情指揮中心12日公布新增79例中重症，包括中症61人、重症18人；重症中有17人死亡，當中3人屬於比較緊急狀況，2人在家昏迷、死亡，死後確診，1人因外傷急診就醫確診，返家後4天病逝家中。蘇一峰表示，除了死亡人數增加，近期還有幾例在家昏迷死亡，直到死後才確診。

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蘇一峰提醒，民眾自己小心了，尤其是年紀大的長者，因為免疫反應較弱，感染反而不容易出現高燒，因此長輩出現「喘」或「意識變差」都要小心是重症的症狀。

12日公布的死亡個案中，有3例在家中出現緊急狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，有一名70多歲女性，在家中昏迷送醫急救無效死亡，到醫院後採檢陽性，後續急救無效過世，發病當天即死亡。另一名70多歲女性在家暈倒，送醫時生命徵象不穩，急救無效，醫院裡面採檢確診，這兩位是先前不知道自己有感染確診的。

另外有一位60多歲男性，先前有因為跌倒外傷去醫院急診治療，順便採檢結果陽性，返回家裡進行隔離，在家裡隔離4天病逝家中，因為行政相驗結果看起來除了新冠肺炎沒有其他疾病。

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