確診數炸「社交距離APP有何用？」　他批根本雞肋！PTT掀2派論戰

▲社交距離APP實用性備受質疑。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃品臻／綜合報導

簡訊實聯制正式退場後，改以社交距離APP取代，但實用性備受質疑，就有網友發文，以實聯制和社交距離APP相比，在確診數飆高、有症狀才快篩的情況下，更新速度慢的社交距離APP究竟有何用處，文章掀起網友們2派論戰。

該名網友在PTT的HatePolitics板上以發起討論，提問有下載「社交距離APP」的網友們，用起來的感想如何？與簡訊實聯制相比，社交距離APP有比較實用嗎，還是程度是差不多的？

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文章掀起鄉民2派論戰，有一派人認為根本沒用，「沒用，我都確診了，這APP還說我沒接觸過」、「沒啥用，有人會依據這個去做快篩？而且常常跳出幾天前的接觸」、「概念是有上傳的接觸才是接觸，搞不好平常有接觸到沒上傳的確診者，看APP也不會知道」、「不用提醒也要注意身體狀況吧？根本沒用的APP」。

而另一派人則認為，是否有正確使用、生活環境都會有影響，「很多確診者自己都忘記上傳，一堆人搞不清楚它的原理」、「只有自己裝沒啥用，要你朋友都裝」、「提醒你有跟確診者接觸，留意身體狀況」、「理論上，現在PCR測的流程比較快，或者親密接觸者的確診，只要即時上傳，隔天就會通知了」、「這種東西就越多人用才越有用」。