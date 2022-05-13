女會計堅持到公司快篩「陽性還搭火車」　老闆氣罵1句話

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文聲稱，老公任職的公司出現確診者，是一名會計小姐，對方明知同住姪女確診，還堅持到公司快篩，甚至跑去對面的公司借試劑，篩完陽性才說，最後自己搭火車回家，害大家超級緊張，讓老闆一度氣到大罵，「在家快篩就好了，還到處禍害他人」。若上述情況是真的，這名會計小姐因為違反防疫規定，最高有可能挨罰100萬元。

▲女會計堅持到公司做快篩。（示意圖／記者洪巧藍攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，10日老公公司的會計小姐傳訊息說，因為同住的姪女確診，所以隔天早上會做快篩，如果確診再請假，沒想到她竟然不是在家快篩，而是堅持跑回公司做。

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原PO轉述老公的描述，會計小姐一早搭火車到公司，因為剛好沒有快篩試劑了，於是跑到對面的公司借，篩完陽性才告知對面公司的人，之後又到銀行辦事，再搭火車回家，害老公的公司老闆急得跑到對面道歉，「老闆氣得罵（她）在家快篩就好了，還到處禍害他人。」

由於過程實在太離譜，就連原PO也忍不住吐槽老公是不是在編故事，「怎麼有這樣天兵的行為，我老公說他也覺得很白癡」，還好老公快篩是陰性，但接下來這幾天，他們公司的人應該都會很緊張。

不少網友看完文章也紛紛留言表示誇張，「這就是典型的自主應變」、「篩完陽性還坐火車？這會被罰吧」、「這種人在台灣真的很多」、「這絕對不是編故事，因為我上班這裡也有一個」。

▲快篩陽性等同確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

假如原PO文章描述的內容是真的，這位會計小姐在得知同住姪女確診時，就會被列為居家隔離對象，須進行3天隔離加4天自主防疫，匡列時要進行快篩或PCR，隔離期間有症狀也要快篩，且前3天須待在家中（1人1室）不得外出，後4天自主防疫期間也要每天快篩，呈現陰性才能搭乘大眾運輸工具，但禁止參加聚餐或在餐廳內用，也不能前往人潮擁擠的場所或與不特定對象接觸，若擅自外出或有其他違規行為，最重恐面臨100萬元罰鍰。

至於快篩陽性之後該怎麼辦，指揮中心宣布，自12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性可經醫事人員判斷確診，不用經過PCR，確診者要待在家裡等待地方衛生局安排收治隔離處所。

▲確診者可透過親友前往防疫門診代為看診、領藥。

若非上述3類族群者快篩陽性，應至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，選擇步行、開車、騎車，或由家人接送前往，若遇困難可聯繫各縣市政府單位協助安排。

如果後續PCR結果為陽性，民眾接到確診通知屬於輕症居家照護者，應告知密切接觸者，請他們自我隔離並進行健康監測，同時填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結，或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。