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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文一句「防疫成績好」挨轟！陳時中緩頰：是對全體國民的關心

▲民進黨中執會會後記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文稱讚台灣防疫成績相當好，引起許多討論。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情仍持續延燒，總統蔡英文11日誇讚「防疫團隊成績也算相當好」，引起熱烈討論，新北市長侯友宜重話回應「絕對不是總統說的那一回事」，台北市長柯文哲也嗆「防疫成功是國民大家共同努力」，而非黨中央領導。針對地方首長與總統意見不同的狀況，指揮官陳時中也緩頰，總統的出發點是對全體國民的關心。

近期本土疫情持續延燒，確診人數不斷攀升，蔡英文11日在臉書稱讚，從過去2年多的世界疫情來看，台灣的防疫團隊應是「最努力的團隊」，成績也相當好，因此希望所有黨公職朋友，給予防疫團隊最大的支持與鼓勵。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／侯友宜）

▲對於蔡英文的說法，每天走在第一線的侯友宜說「絕對不是總統說的那一回事」。（圖／翻攝臉書／侯友宜）

不過，對於蔡英文的說法，侯友宜卻重話回應，他每天走在第一線，傾聽人民的聲音、了解人民的痛苦，「絕對不是總統說的那一回事。」

而柯文哲12日視察聯合醫院忠孝院區時也說，台灣到目前為止的防疫還算成功，只是近期較亂，但會台灣防疫成功的原因，是靠國民、大家共同的努力，「絕對不是偉大的黨中央領導。」

▼柯文哲表示，台灣防疫會成功的原因，是靠國民、大家共同努力，而非偉大的黨中央領導。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員。（圖／北市府提供）

針對蔡英文的說法，許多網友們看法兩極，有些人認為，「最後一哩路，謝謝防疫團隊」、「謝謝防疫團隊辛苦保護了台灣兩年！我們會一起渡過這個關卡！」也有人留言嗆聲，「每天五萬，沒多久就破百萬，新臺灣模式，好棒棒」、「天天5萬，不叫成績也相當好…叫自我感覺良好」、「醫護人員很棒…但…您們爛爆了！」

▲▼指揮中心5/12記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲對於地方首長與總統看法不同的狀況，陳時中緩頰，總統的出發點是對於全體國民的關心。（圖／指揮中心提供）

針對地方首長與總統看法不同的狀況，陳時中12日在記者會上回應，總統的出發點是出於對全體國民的關心，他不方便代替回答什麼，但很多事情都可以進一步來討論。

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