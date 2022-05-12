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網紅穿粉色深V挖洞裙登山！性感擺拍再陷不雅照風波　警方急喊抓

▲▼馬來西亞網紅在山頂穿著不雅服飾拍照而遭警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Deacon Chai Xiao Honey）

▲馬來西亞網紅在山頂穿著不雅服飾拍照而遭警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Deacon Chai Xiao Honey）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞警方在5月11日接獲投報，聲稱有一名男子在柔佛州（Johor）的臭頭山（Bukit Cinta）山頂，穿著不雅服飾、擺性感動作拍照。警方在展開調查後，發現涉案的男子居然是今年2月與同伴穿女裝在王宮前拍攝不雅照片而被捕的網紅Deacon Chai，而這名網紅也在12日下午到警局自首。

綜合當地媒體報導，馬來西亞另類網紅Deacon Chai今年2月與朋友身穿女裝，在柔佛州王宮前擺出猥褻動作拍照，隨後遭警方逮捕，更被揭發吸毒。豈料，警方5月11日又接獲民眾舉報，聲稱Deacon Chai在Facebook上傳了一張在臭頭山的照片，而照片中的他同樣在大庭廣眾下穿著粉色深V挖洞裙性感擺拍。

隨後，警方援引刑事法典第509條文（蓄意侮辱他人貞潔）和1998年通訊及多媒體法令第233條文（不當使用網絡設備）對此案展開調查，而Deacon Chai也在12日凌晨發文寫道，「我被警方通緝了，要主動自首，所有生日邀約或影片將暫停至另行通知為止。愛我的請等我，不愛我的請別再傷害我了。」

當地警方12日證實，Deacon Chai已在當天下午3點30分左右，到昔加末（Segamat）警局自首；警方會先錄取口供後，再向法庭申請延扣，以展開進一步調查。報導稱，若Deacon Chai被法庭判罪的話，將被監禁不超過5年或罰款，或兩者兼施。

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