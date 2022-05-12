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桃園賞花新秘境　大溪百吉10萬株金針花綻放金黃花毯好療癒

▲桃園賞花新秘境！大溪百吉10萬株金針花綻放。

▲大溪百吉10萬株金針花綻放。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園賞花新秘境！位於大溪區百吉隧道、百吉遊客中心週邊，有萬坪大片金針花海，已陸續盛開，放眼望去宛如金黃色的花毯，十分療癒！百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，大片的金針花園區所種植的金針花品種是台東6號，是市府農業局和協會於去年8月栽種，第1期有10萬株金針花，限週休假日開放民眾免費參觀。

▲桃園賞花新秘境！大溪百吉10萬株金針花綻放。

▲黃國明執行長介紹金針花園區。（圖／記者楊淑媛攝）▼金針花早上開花、傍晚凋謝，因此又叫做「一日美人花」。（圖／百吉休閒農業發展協會提供）

▲桃園賞花新秘境！大溪百吉10萬株金針花綻放。

黃國明曾任職警界，為人親和並關心地方發展。他說，大溪區百吉一帶，因鄰近石門水庫集水區、有百吉林蔭步道、大九芎古道等景點、特色美食及在地私廚，歡迎民眾假日遊桃園大溪、復興區，到戶外賞花走出悶疫情；而近日盛開的金針花園區總面積逾4700坪，花期可持續到6月底，賞花不收費，因平時為了養護暫不開放，只開放週六、日早上9點到下午5點，籲參觀民眾留意。

▲桃園賞花新秘境！大溪百吉10萬株金針花綻放。

▲金針花園區是市府農業局和百吉休閒農業發展協會共同打造。（圖／記者楊淑媛攝）

黃國明說，金針花是華人的「母親花」，但卻鮮為人知，現在的民眾多數只知母親節的花是康乃馨，金針花因早上開花、傍晚凋謝，因此又叫做「一日美人花」，花開壽命只有一天，明天由同株其它新花苞接力開花；園區的金針花分7個區、採倒三角形種植，總面積逾萬坪，株與株之間間隔30公分，經專人細心呵護，種植第1年開花就生長相當漂亮。

▲桃園賞花新秘境！大溪百吉10萬株金針花綻放。

▲大溪區百吉一帶，有許多景點、特色美食及在地私廚。（圖／百吉休閒農業發展協會提供）

另外，第2期將種植7萬株，明年17萬株接棒迎賓，將成為北台灣最具特色的金針花園區，同時也可以帶動當地的休閒及農業經濟。

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