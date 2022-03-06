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Visa、萬事達宣布：暫停所有俄羅斯業務

▲▼Visa金融卡。（圖／路透）

▲Visa加入制裁俄羅斯行列。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭面臨全球多國與企業制裁，最新加入制裁行列的是信用卡公司Visa和萬事達（Mastercard），2家公司宣布即日起暫停所有俄羅斯業務。

萬事達在俄羅斯經營超過25年，公司表示暫停所有俄羅斯業務，是基於全球多國的行政命令所做出的決定，任何由俄羅斯銀行發出的萬事達卡，將不再受到服務支援，任何在俄羅斯境外發出的萬事達卡，也不能在俄羅斯境內用於購買商品或ATM領錢。

Visa表示聲明一出立即生效，公司啟動和俄羅斯境內的客戶與夥伴合作，暫停所有俄羅斯的轉帳服務，一旦作業完成，就不能在俄羅斯境外使用在俄羅斯發行的Visa卡，任何在俄羅斯境外金融機構發行的Visa卡，也不能再於俄羅斯聯邦境內使用。

Visa董事長兼CEO凱利（Al Kelly）表示，在俄羅斯無端入侵烏克蘭，以及做出種種讓人無法接受的惡行後，「我們不得不採取行動」。凱利表示公司很遺憾此決定會對俄羅斯尊貴的客戶、同事、夥伴以及卡片持有用戶而言，會造成很大的影響，但「這場戰爭和對和平及穩定持續的威脅，使得我們必須基於我們的價值進行回應。」

出稿0650
更新0802

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