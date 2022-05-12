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歷史性決定！芬蘭政府確定要加入北約　聯合聲明背後考量曝光

▲▼芬蘭總理馬琳（Sanna Marin，右）與總統尼尼斯托（Sauli Niinistö，左）。（組圖／路透、達志影像／newscom）

▲芬蘭總理馬琳（右）與總統尼尼斯托（左）。（組圖／路透、達志影像／newscom）

中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩12日專電

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今透過新聞稿的方式，共同聲明支持芬蘭加入北約的決定。這個聲明被視為芬蘭正式啟動加入北約申請的第一步。

在簡短的新聞稿中，馬林與尼尼斯托表示，加入北大西洋公約組織（NATO）將會增強芬蘭的安全，芬蘭的加入也會增強北約的防禦能力，芬蘭將立即送出加入北約的申請，也希望接下來幾天在芬蘭國內有關申請加入北約的各個程序能夠盡速進行。

俄羅斯入侵烏克蘭導致芬蘭民間與政壇針對長期以來的「軍事不結盟」政策出現戲劇性轉變。芬蘭20多年來支持加入NATO的比率維持在2成到3成左右，但受到俄烏戰爭影響，日前的民調顯示支持度暴增到6成以上。

在芬蘭國家廣播公司（Yle）的分析報導中，政治記者史旺尤（Magnus Swanljung）表示，芬蘭政府在此刻發表聲明可能有幾個考量，除了取得國內的共識之外，昨日下午英國首相強生（Boris Johnson）的到訪以及兩國簽訂的雙邊安全宣言扮演很重要的角色。

史旺尤表示，在芬蘭政府正式發表決定之前，需要先取得其他國家的支持，而在今天之前，芬蘭已得到美國、德國等重要盟友的承諾，因此昨天與英國的協議，算是為這場對芬蘭極為重要的政治辯論畫下漂亮的句點

在昨日與強生的共同記者會上，尼尼斯托表示，若芬蘭選擇加入北約，這也是俄羅斯自找的。

加入北約得到芬蘭國會多數支持，但執政的社民黨（Social Democratic Party）還尚未正式表態，社民黨將在14日宣布立場；而目前正在日本訪問的馬林將在15日回到芬蘭，與尼尼斯托召開共同記者會，進一步說明兩者的共同立場。

接下來芬蘭政府將會把提議交付國會辯論，取得國會通過，接著才會正式送出申請。

芬蘭政府今日發表的決定不只將對芬蘭造成歷史性的影響，也對鄰國瑞典產生重大影響。

根據哥特堡日報（Göteborgs-Posten）4月的民調顯示，有46%的瑞典人認為瑞典應該加入北約，21%的人反對；但若是芬蘭加入北約，則有60%的瑞典人認為瑞典應加入北約，反對的人只剩15%。

一般認為，若芬蘭做出加入北約的決定，瑞典不可能繼續維持不結盟的地位。因此，芬蘭政府今日的決定，預計也會再度加強瑞典加入北約的意願。

俄羅斯外交部日前警告，一旦芬蘭和瑞典加入美國為首的北約，將招致「後果」。俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也警告，倘若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。

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