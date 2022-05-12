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快訊／芬蘭總統與總理宣布　「必須立即申請加入北約」

▲▼芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）12日發表聯合聲明，宣布支持芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

聲明指出，加入北約將會加強芬蘭安全，作為北約成員國，芬蘭也將強化整個防務聯盟，「芬蘭必須立即申請加入北約」，並期盼能在今後這幾日迅速採取做出此決定所需的國家程序。

這是俄羅斯入侵烏克蘭所引發的重大政策轉變。芬蘭與俄羅斯擁有長達1300公里的邊界，過去出於對俄關係的考量，始終沒有加入北約。

BBC報導，芬蘭民眾多年來對於加入北約的支持度一直落在20%至25%左右，但最新民意調查數據，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，加入北約的支持度飆升至76%歷史新高。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，俄羅斯入侵烏克蘭改變芬蘭安全局勢，但目前沒有直接威脅。芬蘭加入北約將加強聯盟與波羅的海地區的安全。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，歡迎芬蘭加入北約，這項決定將加強北約與丹麥的共同安全，將在正式申請後，盡全力加快入會程序。

愛沙尼亞則對瑞典及芬蘭可能加入北約表示歡迎，但也警告俄羅斯正為攻擊波羅的海國家做長期準備。愛沙尼亞國防部高階官員呼籲北約進一步增援，包括急需防空部隊。

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