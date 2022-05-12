扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」　憂塌樓爆發危機

▲ 頂樓超大型空中違章建築，外界誤認為是第18層 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

湖南長沙「4·29」特別重大居民自建房倒塌事故，10人獲救，53人遇難，事發後長沙政府全力清查全市自建樓的隱患，有網友舉報，長沙一棟18層大樓頂竟然加蓋上百戶廠房，平時進出人口複雜，居民擔心過多重量導致大樓無法成載，是最大隱憂。

綜合陸媒報導指出，湖南長沙一棟華菱藍調國際大樓總共只有17層，八年來違法加蓋了第18層上千坪的服裝廠，每天都在生產，機器轟鳴，出入人口複雜，居民煩惱。

根據爆料居民提供線索，18樓違建工廠搬運生產所需的原材料、成品都是易燃物，是消防隱患，材料和成品的大量進出嚴重影響電梯的使用安全，更有17樓業主投訴樓板已經裂開。

▲ 頂樓違法加蓋，居民擔心有塌樓危機。（圖／翻攝 大眾網、海報新聞）

從外觀看整棟大樓，都是密密麻麻的住戶，原本17層頂樓建了一整排建築物，乍看以為是原生樓層，實際上都是違法加蓋。這些多出來的建築物已經超出大樓當初設計結構係數，存在很大隱患，居民擔心有塌樓危機。

據了解，2014年長沙有媒體對華菱藍調國際「空中加工廠」揭發報導，該工廠業者未向相關部門申請登記是「違章建築」；當地業主也舉報過華菱藍調國際違章建築，相關部門制止後，工廠業者又在18樓偷偷加層。

如今，長沙市政府重新開展自建房安全整治，第一時間針對華菱藍調國際「違法加蓋18樓」，責令開發商、企業主按照安全生產要求整改，保障消防安全，解決歷史遺留問題處理，重新辦理相關權證。

居民最擔心還是大樓重量係數是否有改變，要求第三方檢測機構對樓棟做房屋安全檢測，並且盡快關閉違法的空中廠房。