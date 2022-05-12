　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

▲40歲貨車司機游良智考上護理師，為防疫前線增添生力軍（下同）。（圖／宏仁醫院提供）

▲40歲貨車司機游良智考上護理師，為防疫前線增添生力軍（下同）。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

今天是國際護師節，40歲彰化男子游良智原是貨車司機，在母親過世後，有感自己醫療常識匱乏而激起進修的念頭，考取四技護理系半工半讀，實習時咬牙打學理基礎，每天只睡2小時拚功課，今年初畢業後在3月就通過護理師高考，加入宏仁醫院，成為防疫生力軍。

游良智說，幼時家裡賣麵，媽媽都是凌晨3點多起床、營業到中午，下午小憩一下就繼續備料，缺乏醫療常識也未特別注重養生，身體有病痛甚至會找密醫打針，不幸導致中風、氣切癱瘓長達10年；當時家人連醫生說的飲食照料都不懂，還餵食油膩食物，對醫生解說的病情也是懵懵懂懂，事後回想起來，如果當時可以多懂一點，或許更能體會媽媽的不舒服，也更懂得如何照顧媽媽。

游良智後來開貨車送貨、用勞力換生活花費，常要扛超過60公斤貨上樓，但也常在路上看到救護車，於是開始找管道了解救護勤務，忖思或可從加入救人行列開始；在考取初級技術救護員（EMT-1）後，轉職民間救護車公司當司機，對救護勤務的熱忱漸深，5年前進一步考取四技進修部護理系。

▲40歲貨車司機游良智考上護理師，為防疫前線增添生力軍。（圖／宏仁醫院提供）

游良智透露自己30幾歲才去念護理系，第一次下臨床實習時，老師竟說「我最討厭你們這種有社會經驗、有主見的學生」，為挑戰老師先入為主的觀念並證明自己，常在實習下班後複習學理、只睡2個小時，卻也磨下紮實基本功；他於今年1月完成4年半的進修部學程畢業，報考2月的護理師高考、3月順利通過錄取率18.17%的國考，從貨車司機搖身一變成為護理師，並加入宏仁醫院。

游良智表示，目前防疫期間雖特別辛苦，但相信自己以滿滿熱忱能做好照顧病人的工作，也希望未來對家人多一分專業照顧；他感謝宏仁醫院院長郭顯懋、家醫科醫師曹世達長期對他的鼓勵打氣，也希望在國際護師節以自己的經歷告訴後進，只要堅持下去，有志者事竟成。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
北市這地方「免費發快篩」！　時段、規則曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐　特等和頭等獎得主全姓黃

桃園龍潭大溪救護義消　護師節致贈防疫物資

竹市路平計畫開跑　前瞻5,500萬整修茄苳景觀大道

彰化縣單日確診破千　議員批中央消極防疫讓民眾送死

房屋稅已開徵　納稅人因疫情繳稅有壓力可申請延期或分期

勞雇好安心　台南市勞工局提升移工照護技巧　

遠洋漁船貼心提供衛星WiFi　移民署讚許提升海上勞動人權

劉櫂豪督促NCC委辦計畫　應審慎辦理受委辦機構不得再委外

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

2022春季「龍泉烏龍茶」競賽出爐　特等和頭等獎得主全姓黃

桃園龍潭大溪救護義消　護師節致贈防疫物資

竹市路平計畫開跑　前瞻5,500萬整修茄苳景觀大道

彰化縣單日確診破千　議員批中央消極防疫讓民眾送死

房屋稅已開徵　納稅人因疫情繳稅有壓力可申請延期或分期

勞雇好安心　台南市勞工局提升移工照護技巧　

遠洋漁船貼心提供衛星WiFi　移民署讚許提升海上勞動人權

劉櫂豪督促NCC委辦計畫　應審慎辦理受委辦機構不得再委外

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　已重送EUA申請

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

台南雨沒下準！曾文水庫蓄水率27.9%

嘉市公托1童確診　全園40人停托3天

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

國民黨台南市議員第8選區蔡宗豪、高凱旋出線

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜

網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰

溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

無良保母涉虐娃　還超額收托遭重罰

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

桃園26處接種站這三天施打疫苗

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」謝和弦嗆翻

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

代還父親生前願　她散盡積蓄捐復康中巴

更多熱門

相關新聞

龍潭、大溪救護義消　護師節送防疫物資

龍潭、大溪救護義消　護師節送防疫物資

今天是國際護師節，為感謝醫護人員平日的辛勞，桃園市消防局第四大隊救護義消副總幹事暨龍潭救護義消分隊長巫秀欽及大溪救護義消分隊長楊秀貞，特別購買雞蛋，致贈龍潭國軍804醫院及龍潭區消防分隊第一線醫護人員，以示感謝。

向辛苦的醫護人員們致敬

向辛苦的醫護人員們致敬

柯：堅持PCR才給藥「一定死很多人」

柯：堅持PCR才給藥「一定死很多人」

512護師節台北101晚間點燈

512護師節台北101晚間點燈

焦糖認同確診者「積極讓全家染疫」！　陳時中1句話他傻了

焦糖認同確診者「積極讓全家染疫」！　陳時中1句話他傻了

關鍵字：

護師節護理師防疫貨車司機

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面