彌補童年喪母遺憾苦讀　40歲貨車運將搖身變護理師投身防疫

▲40歲貨車司機游良智考上護理師，為防疫前線增添生力軍（下同）。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

今天是國際護師節，40歲彰化男子游良智原是貨車司機，在母親過世後，有感自己醫療常識匱乏而激起進修的念頭，考取四技護理系半工半讀，實習時咬牙打學理基礎，每天只睡2小時拚功課，今年初畢業後在3月就通過護理師高考，加入宏仁醫院，成為防疫生力軍。

游良智說，幼時家裡賣麵，媽媽都是凌晨3點多起床、營業到中午，下午小憩一下就繼續備料，缺乏醫療常識也未特別注重養生，身體有病痛甚至會找密醫打針，不幸導致中風、氣切癱瘓長達10年；當時家人連醫生說的飲食照料都不懂，還餵食油膩食物，對醫生解說的病情也是懵懵懂懂，事後回想起來，如果當時可以多懂一點，或許更能體會媽媽的不舒服，也更懂得如何照顧媽媽。

游良智後來開貨車送貨、用勞力換生活花費，常要扛超過60公斤貨上樓，但也常在路上看到救護車，於是開始找管道了解救護勤務，忖思或可從加入救人行列開始；在考取初級技術救護員（EMT-1）後，轉職民間救護車公司當司機，對救護勤務的熱忱漸深，5年前進一步考取四技進修部護理系。

游良智透露自己30幾歲才去念護理系，第一次下臨床實習時，老師竟說「我最討厭你們這種有社會經驗、有主見的學生」，為挑戰老師先入為主的觀念並證明自己，常在實習下班後複習學理、只睡2個小時，卻也磨下紮實基本功；他於今年1月完成4年半的進修部學程畢業，報考2月的護理師高考、3月順利通過錄取率18.17%的國考，從貨車司機搖身一變成為護理師，並加入宏仁醫院。

游良智表示，目前防疫期間雖特別辛苦，但相信自己以滿滿熱忱能做好照顧病人的工作，也希望未來對家人多一分專業照顧；他感謝宏仁醫院院長郭顯懋、家醫科醫師曹世達長期對他的鼓勵打氣，也希望在國際護師節以自己的經歷告訴後進，只要堅持下去，有志者事竟成。