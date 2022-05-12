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張魁長子張覺引趁亂詐領走朋友名牌包　入監8月改判免入監定讞

豬哥亮病逝，張魁前往殯儀館。（圖／記者林世文攝）

▲張魁長子張覺引遭判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人張魁長子張覺引，2018年間捲入朋友的債務糾紛，他被認定與人勾結，出賣自己的涂姓朋友，並趁著朋友被擄走時，詐領走他的名牌包及包內鉅額財物。一審將他判刑8月，可能要入監；但案件上訴後，高等法院12日二審改將他判刑6月，得易科罰金18萬元定讞，張覺引免去牢獄之災。

檢方起訴指出，張覺引與涂姓男子為朋友，涂男因與人有債務糾紛，對方也認識張覺引，因此打算透過張覺引引出涂男，一夥人也先行到場勘查地形。案發於2018年7月1日，張覺引與涂男相約信義區某咖啡店，2人見面後，張覺引隨即進入廁所內。沒多久，出現數名黑衣人，開始毆打涂男，最後將他押走。涂男在現場遺留一個名牌包與電子菸主機，店家久候2人不至，將包包與電子菸收進櫃台。

警方獲報後，救出涂男，但也以證人身分，帶走張覺引。張覺引與警方回到咖啡店現場，警方之後又將他帶回警局做筆錄。晚間店家即將打烊時，張覺引突然出現在門口，表明自己是包包的主人，要取回包包；店家沒有多問，隨即將包包交給張覺引。第二天，涂男就被警方順利救出，而張覺引自知不妙，晚間就打電話到店家，口氣緊張地詢問是否能清除監視器畫面。至於涂男也發覺包包與包內的鉅額財物都被人取走，因此提告，檢警對張覺引提起公訴。

法院審理時，張覺引否認犯罪，辯稱包包是他2017年在馬來西亞機場免稅店購買，是他帶去咖啡店；而當天進了咖啡廳後他就肚子痛到廁所解放，出來後就發現涂男已經不見。後來警方出現，要他協助調查就將他帶走，倉促中忘記將包包帶走，事後才來取回。但一審法院不採信，認定包包為涂男之物，將張覺引判刑8月。此外，涂男也起訴求償，一審判決張覺引須賠償72萬元。

案經上訴，高院二審也認定張覺引有罪，不過考量涂男雖指稱包包內財物有20萬現金及勞力士手錶1支，但無證據證明張覺引詐領走這些財物；此外，本案檢察官未上訴，僅張覺引一人上訴。因此高院採取有力張覺引的認定，改判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案定讞。

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