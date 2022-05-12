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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

國民法官法庭請給被害人尊重、獨立、確定席位

▲▼國民法官法庭席位。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲國民法官法庭席位。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

司法院於4月7日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請法務部及犯罪被害人保護協會，以及法官、檢察官、律師、學者代表與會，討論兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。

找到一個真相

犯罪被害人保護協會由鄭書琴執行長、陳娟娟總督導及林帥孝律師與會，鄭執行長引用《中華心理衛生》期刊中，由臺北大學周愫嫻教授及臺灣大學李茂生教授、吳建昌副教授所撰擬針對無差別殺人倖存者「了結」過程的文章，提到倖存者要能夠完整這個「了結」的過程，才能夠繼續他們的人生，而這個過程，最需要的就是找到一個真相。參與開庭是幫助被害人找到答案的重要方式，被害人希望清楚看到法庭的活動，希望他們的痛苦及對司法正義的期待能被聽見與看見。

置桌、獨立的位置

被害人的位置應受尊重，不宜安排於後排、視野易受遮擋之處，且明確表達「置桌、獨立」的重要意涵：即「確定性」，將位置不確定性排除，才更能彰顯尊重被害人角色的概念。

同理被害人的感受與情緒

被害人的情緒需要被同理，在法庭上的被害人正在經歷傷痛的階段，法庭席位的安排須顧及被害人的感受，例如：是否直面加害人、是否無法看清法庭活動等，種種因素將堆疊出被害人對司法信任的厚度。國民法官法庭席位的設計，必須給被害人一個「尊重、獨立、確定」的位置。（本文轉載自《犯罪被害人保護馨希望2022年5月電子報》

▼國民法官法庭布置圖。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲▼國民法官法庭席位。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

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