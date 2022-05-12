研究：新冠患者康復2年後「仍有後遺症」...易肺功能損傷、焦慮

▲研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症。（圖／路透）

文／中央社

中國一項針對武漢金銀潭醫院逾千名新冠康復患者長期追蹤研究顯示，染疫2年後逾半數仍有後遺症，包括疲勞及睡眠困難等，認為「新冠長期症狀」（long COVID）值得注意。

根據澎湃新聞今天報導，中日友好醫院教授曹彬、中國醫學科學院北京協和醫學教授王健偉的團隊於醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」發表一項最新研究，探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者的康復情況。

研究顯示，染疫6個月後，68%患者表示至少出現一種後遺症狀；2年後表示有後遺症的患者比率仍達55%。

其中，疲勞或肌肉無力及睡眠困難是報告最多的症狀，此外部分患者表示容易感到疼痛、焦慮或憂鬱。

此外，重症患者2年後的呼吸以及肺功能損傷也高於非COVID-19患者的對照組。

研究認為，無論最初染疫的嚴重程度，患者康復後的身心健康隨著時間雖有改善，大多數人在2年內也重返職場，但出現後遺症的比率仍然相當高。

結論表示，即使染疫後康復，但需要繼續追蹤，以了解「新冠長期症狀」的影響。

武漢是首個遭COVID-19席捲的地區，這項研究追蹤了2020年1月至同年5月期間自武漢金銀潭醫院出院的1192名COVID-19患者，並在患者出院後6、12個月及2年時進一步訪問。