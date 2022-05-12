美情報首長指2030年台灣「面臨危急威脅」　外交部：會提升自衛能力

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）在國會參議院軍事委員會的一場聽證上表示，台灣從現在到2030年所面臨的中國威脅「關鍵，或者說是危急」，是中國正積極增強軍力，讓就算美方出手干預，中國人民解放軍仍有能力接管台灣。對此，外交部發言人歐江安12日在例行記者會答覆媒體提問表示，我國會不斷提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家合作，維護台海和平與安全。

歐江安表示，中國近年來不斷加大對台灣的軍事恫嚇行徑，對台海安全及國際和平穩定構成挑戰，已引起美國及越來越多國家關切。美國一再強調對台灣的承諾堅若磐石，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度重視。面對中國的軍事威脅，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，也會不斷提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家合作，維護台海和平與安全，為印太區域長遠的穩定與繁榮作出貢獻。

此外，歐江安談及，外交部注意到白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）於5月11日在智庫活動中表示，美方將在5月12日至13日在華府舉行的「美國－東協特別峰會」峰會中提及兩岸關係議題。坎博強調，美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作為；美方並認為，其他國家強調烏克蘭情勢絕不能在亞洲重現，這是非常重要的事情。

歐江安表示，外交部感謝拜登政府自上任以來，一再強調對台灣的承諾「堅若磐石」，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度關切。我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，堅定維護台灣自由民主制度。我國有決心，更有能力與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及自由開放的印太區域。