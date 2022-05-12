高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

▲潘文忠表示，不會禁止各項活動，不要求畢業典禮停辦或舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

面對疫情急遽升溫，高雄市昨（11日）開出第一槍，宣布各級學校畢業典禮採線上辦理為原則，國民黨籍立委洪孟楷今（12日）在立法院質詢時表示，受疫情影響，高雄市府昨天開第一槍，畢業典禮改採線上辦理，可能會有其他縣市跟進，為何教育部沒有明白指引，他要為全國家長請命，希望教育部提出明確指引，到底畢業典禮可以不可辦。

立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告並備質詢，立委洪孟楷指出，由於確診人數不斷增加，高雄市政府昨天開出第一槍，畢業典禮採線上辦理，可能會有其他縣市跟進，希望教育部提出明確指引，學校才有規則可循，到底畢業典禮可以不可辦，這對防疫工作比較好。

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不過，潘文忠回應時表示，雖然目前確診數量是增加，但高達99.7％為輕症或無症狀，依照目前整體疫情，教育部立場和指揮中心一樣，沒有什麼活動可辦或不可辦，也沒有要禁止各項活動，只要做好防疫措施就好，至於要不要辦理活動，各縣市辦理單位應該最清楚，現在沒有禁止不能舉辦或停止活動。