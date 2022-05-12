學校天氣熱開冷氣卻怕染疫　教長：比照指考與國中會考試場原則

▲天氣熱開冷氣卻怕染疫，教育部長潘文忠表示，學校可比照指考與國中會考試場。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

天氣越來越熱，越來越多學校得上課要開冷氣，但立委鄭正鈐今（12日）天在立院質詢時指出，目前疫情急遽升溫，家長擔心教室開冷氣可能讓疫情傳播更快，詢問教育部該如何處理，教育部長潘文忠表示，已經研議出一套開冷氣與空氣流通原則給學校，將比照指考與國中會考試場，也希望下課有一段時間時間將窗戶都打開，加強空氣流通。

立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告並備質詢，鄭正鈐在質詢時詢問潘文忠，天氣越來越熱，不少學校要開冷氣，但家長擔心開冷氣可能讓疫情傳播更快，教室是否該密閉吹冷氣，詢問教育部該如何處理。

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▲潘文忠表示，學校天氣熱要開冷氣，可比照指考與國中會考試場原則辦理。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠則回應，過去幾年的防疫過程中，在國中會考與指考時，針對試場研議出一套開冷氣與空氣流通措施，教育部已經將此原則給學校，提醒學校依照此原則辦理，下課時則要有一段時間時間把窗戶都打開，增加空氣流通。

而根據過去大考中心針對指考冷氣試場規定，不開前、後門，但會開對角窗各一扇至少15公分；而去年在國中會考的冷氣試場，則是前後門保持關閉，試場內四個角落的窗戶開啟各5至10公分，維持適度通風。

此外，國民黨籍立委林奕華在質詢時表示，傳出「班班有冷氣」完工後，各校被要求設置竣工銘牌，不能認同這樣做法，也不合理，應該讓各校自行決定。

潘文忠則指出，設置銘牌是感謝施作的廠商，因為這次電力改善和冷氣工程，共同協助廠商非常辛苦，將原本要2年半工程，縮短到1年多完成。