「九宮格之亂」被罵翻遭批甩鍋　教長：已給予各縣市與學校彈性

▲潘文忠表示，在學生九宮格的認定上，給予縣市與學校彈性。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新的防疫停課標準從8日起適用，國高中以「九宮格」匡列可放防疫假對象範圍，引發各界反彈，遭外界批評為甩鍋給學校，立委更戲稱這是「益智遊戲」，教育部長潘文忠今（12日）表示，新的停課標準，8日的停課標準，原本就提供縣市政府和學校彈性，因應學校疫情或個別接觸學生不同，可採取彈性措施，也會授權給各校校長決定。

因應台灣本土疫情快速蔓延，8日起適用新的防疫停課標準，國高中以「九宮格」匡列可放防疫假對象範圍，引發學生和家長反彈，遭批評是甩鍋給學校，國民黨籍林奕華金天在立院質詢時，更戲稱這是「益智遊戲」，因為九宮格要怎麼匡列，連學校老師也搞不懂。

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立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告並備質詢，媒體會前詢問潘文忠，指上週六公布的「九宮格」匡列可放防疫假對象範圍，已經引發各界反彈，詢問教育部回應。

潘文忠表示，防疫措施是以確診者為核心，因應校園中針對國小以下疫苗施打不普遍，國高中疫苗覆蓋率有8成以上，所以這次停課新標準，國高中以「九宮格」匡列，以確診者為核心，匡列接觸比較頻繁，比較可能會脫下口罩超過15分鐘，作為原則性規範，也是可放防疫假對象範圍。

不過，潘文忠也提到，因應疫情有區域性特殊性，學校或縣市因應特別疫情需求，在國高中的九宮格匡列，會提供學校確認的彈性，因為疫情不同或個別接觸學生不同，採行彈性措施。

但林奕華舉例，某班級因為九宮格匡列，最後只有4個學生到校上課，而且學生不會該乖乖坐在同一個地方，九宮格怎麼認定變成變成益智遊戲，希望教育部跟指揮中心討論，授權給各學校校長決定，潘文忠則回應，會給予學校彈性。