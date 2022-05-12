花蓮教師甄選「不考專業科目」惹議　教長直指誤解雙語政策

▲教育部長潘文忠指出，花蓮教師甄選誤解雙語國家政策本意。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮縣教育處為推動雙語國家政策，近日公告國中教師聯合甄選簡章，報考者不需考該學科專業科目，立委范雲今（12日）在立法院質詢時指出，依照這種標準，花蓮將收一批英文很好，但國文或數學不知道好不好的老師，希望教育部應該提出有效監督方法，而不是放任地方政府侵害教師勞動權與學生的受教權。

立法院教委會今天邀請教育部長潘文忠，針對「班班有冷氣進度；雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討」進行專題報告並備質詢，范雲在質詢時表示，教育部推動雙語教育政策，但她接獲陳情，指花蓮縣教育處為推動雙語國家政策，近日公告國中教師聯合甄選簡章，但報考者竟然不需考該學科專業科目。

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范雲進一步表示，花蓮的教甄簡章，國文、數學老師竟然只要考英文，完全不考國文跟數學，照這種情況下去，花蓮將會收一批英文很好，但國文或數學不知道好不好的老師，恐怕會影響學生受教權，希望教育部能夠提出有效監督方法，包括可依法追究及如何處理，教育部要在兩週內提出報告。

潘文忠則回應，這樣作法，的確誤解推動雙語國家政策及英語教育的本意，「不認同此事」，教育部國教署昨天已經行文各縣市，不要以雙語的名義誤解、甚至有偏差作法，會在兩週內提出報告，但目前看來，沒有人謀不臧的問題。

