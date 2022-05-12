汶川地震14週年　埋廢墟36天生還「豬堅強」標本對外展出

記者魏有德／綜合報導

「5·12汶川地震」14週年，在大地震發生後遭活埋在廢墟下36天的一頭小豬仍維持生命，幸運被救出，這也讓民眾要求主人不要將其宰殺，同時，將這頭小豬取名為「豬堅強」，象徵天災後的生物頑強生命力。2021年6月，「豬堅強」因年老器官衰竭離世，隨後被四川省建川博物館做成標本，並在今（12）日正式對外展出。

▲豬堅強在瓦礫堆下存活36天獲救。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，建川博物館館長用3008元（人民幣）將這頭豬買下來，並給他取了小名「36娃兒」，大名「豬堅強」，讓牠在博物館快樂度過餘生。地震中，「豬堅強」被掩埋地下36天，靠吃木炭及喝雨水奇跡般存活下來而走紅。

自2008年起，不少遊客專程到博物館看望豬堅強。直至2021年，14歲的豬堅強年紀已經太大，腿腳很不方便，起身也相當吃力，必須依靠人類拉扶才能站立。最中，豬堅強在2021年6月因器官衰竭離世，牠也被做成標本，永遠安置在四川建川博物館內。

▲遊客前往四川建川博物館看望豬堅強。（圖／翻攝九派新聞）

截至2008年9月25日，「5·12汶川地震」共造成69227人遇難、17923人失蹤、374643人輕重傷、1993.03萬人流離失所，受災總人口達4625.6萬人。