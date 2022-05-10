四川6條鱷魚逃出養殖場！其中1條「在餐館找到」

▲目前仍有一條鱷魚尚未找回。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川宜賓一處鱷魚養殖場日前發生鱷魚逃脫事件，共有6條鱷魚不知所蹤。在經過2天的搜尋後，養殖場主人已找回5條鱷魚，但其中一隻竟然是在餐館裡被找回，引起了許多網友的討論，懷疑鱷魚是不是差點變成餐館桌上的菜餚。

根據《澎湃新聞》報導，養殖場主人康先生指出，8日晚上他發現自家養殖的鱷魚走失了6條，每條8公斤左右，長度約一公尺，嘴部都有用繩子綑綁，立刻向警方報案。

康先生說，截至10日上午，已經在養殖場附近的小溪抓回2條、稻田裡抓回1條、一家餐館裡抓回1條、附近池塘抓回1條，共計抓回5條鱷魚，還有1條鱷魚在找。

康先生還說，自己是銷售鱷魚的，鱷魚暫時存放在養殖場裡，沒有飼養鱷魚相關證件。

其中一條鱷魚在餐館被抓回的消息在網路上引起很大討論，網友都懷疑鱷魚是不是差點成為了桌上的菜餚，「餐館裡面抓回來，救回一命！」「怎麼會跑去餐館，是想覓食還是想被覓食啊！」「還有一條沒找到的，該不會已經被吃了。」

另外，也有知情的網友透露，這些鱷魚養殖場養的鱷魚大部分都是養來食用的，品種主要是暹羅鱷，主流的烹調方式是燒烤，「所以跑進餐館的確有可能變成食材！」