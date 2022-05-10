27歲孕婦懷巨嬰堅持順產！生出「醫院史上最重新生兒」醫護全看傻

▲成都一孕婦產下近6公斤「巨嬰」。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都市婦女兒童中心醫院實業街院區8日一名「巨嬰」呱呱墜地，這名名叫州州（化名）的胖小子重達5.98公斤，體型明顯較普通新生兒大了約一倍，一舉創下該院新生兒體重新紀錄，連醫護見狀也大呼，「這是他們見過最重的。」

據《紅星新聞》報導，5月9日，成都市婦女兒童中心醫院實業院區，州州安靜地躺在育嬰箱內。州州的體型明顯比旁邊其他新生兒大了約一倍。醫護表示，州州目前的身體狀況還不錯，但是因擔心發生低血糖，所以送到了新生兒科密切觀察。據該院主治醫師張家佳透露，州州媽今年27歲，5月8日凌晨出現了不規律宮縮、腹痛等產前狀況，於早上6時許到院送入產房。

據悉，州州媽剛懷孕時體重約75公斤，產前達到100公斤，患有妊娠期糖尿病。她曾經有過兩次順產經歷，第一胎約3.5公斤，第二胎約4.5公斤。到院後，醫生檢查出州州媽的宮高約41公分，再結合腹圍，預估胎兒約重5公斤。

張家佳表示，醫護團隊建議州州媽剖腹產，但她經過充分考慮後選擇順產，「如果順產，我們擔心州州媽在分娩過程中會有風險，例如產後出血，會陰三四度撕裂傷等；另外，胎兒會有風險，例如肩難產、胎兒窘迫、新生兒鎖骨骨折、臂叢神經損傷等。」

為了幫助州州媽順利生產，醫護團隊安排了最具經驗的助產士「上陣」。麻醉師為她實施了分娩鎮痛，當班的醫生全部到場。上午8點多，州州媽破水了，然後宮口開全，醫護們不斷鼓勵她，指導她如何正確用力。「我們看到胎頭娩出，胎兒頭部明顯比正常胎兒大很多，」張家佳說，「接下來的過程十分艱難，驚心動魄，我們全力保護，讓母子平安。」

在醫護的幫助下，州州媽最終平安生產。之後，孩子確認竟重達5.98公斤。眾醫護驚呼，「這是我們見過最重的！」一名已退休的老助產士回憶，該院歷史上最重的新生兒約5公斤左右，州州或創下該院新生兒體重新紀錄。

為什麼會出現巨大嬰兒？張家佳介紹，州州媽孕前體重失控，為75公斤，應該控制到合適體重再懷孕，此外孕期體重也未控制好，期間吃了許多面食、甜食，產前達到100公斤。

該院區產科主任杜彧華強調，對於孕媽媽來說，產檢時醫生會重點強調體重管理，孕期體重管理所涉及的宮內健康狀況，常常可以決定孩子的一生。