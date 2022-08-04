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無畏日本疫情與台海軍演干擾　郭國文3大目標堅定率團訪日

▲▼立法院亞東國會議員友好協會11日向前日本首相安倍晉三致意。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

▲立法院亞東國會議員友好協會日前向前日本首相安倍晉三致意。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院亞東國會議員友好協會4日啟程訪問日本，擔任會長的民進黨立委郭國文表示，這趟行程總共有3大目標，包括弔念已故的前日本首相安倍晉三外、針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與日方進行交流，以及拜會日本國會議員推動日本版「台灣旅行法」。

郭國文上午發布新聞稿說明，在新冠肺炎疫情的衝擊下，停擺2年的國會外交終於在今年重啟，自己更是在日本疫情再現高峰，而且近期又有解放軍在台海軍演的干擾下，堅定率團訪日。

郭國文指出，這趟行程有3大目的，首先是弔念「史上最挺台」的安倍晉三，再來將針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與日方進行交流，同時還要拜會日本國會議員，推動日本版「台灣旅行法」。

郭國文說，這次訪日面臨許多挑戰，包括日本正面臨第七波疫情高峰，單日確診人數屢突破20萬人，甚至前幾天才創下單日最高確診紀錄，可見疫情相當險峻，今天開始解放軍更在台海進行軍演，干擾台灣班機的航線。

郭國文強調，即便如此他依舊堅定訪日，凸顯台日友好堅如磐石，同時期盼透過國會的力量，能讓雙方關係更加深化。

郭國文說明，這次的參訪團由他率團，帶領民進黨立委何志偉、張廖萬堅、林楚茵、林靜儀等人在8月4至10日訪日。

郭國文表示，在今天抵達日本之後，他們的第一個行程，就是到自民黨部弔唁安倍晉三，表達對他的感念與不捨，訪日團也會在今天拜會自民黨青年局，晚上則會與我國駐日代表謝長廷進行晚宴。

郭國文透露，在他們拜會自民黨青年局時，將會討論CPTPP的議題，日本多次歡迎台灣加入CPTPP，但是後續如何在中國因素下，提供台灣入會的實際支持與協助，都是交流的主要話題。

郭國文提及，日本版的「台灣旅行法」也是這次訪日的重點議題，自己從去年就積極推動，近期訪台的重量級日本眾議員鈴木馨祐、石破茂都有呼應，台日交流應該建構一套法律或制度，顯然在此議題有合作的空間。

郭國文說，亞東國會議員友好協會已經有草擬的「台灣旅行法」版本，他也將把法案草案贈送給朝野議員，期待讓台日的互動能有進一步的突破。

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