韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」杏一各門市限量100份

▲福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組。（圖／翻攝自YouTube／michael hung）

記者曾筠淇／綜合報導

韓國製的福吉美（Gmate）唾液快篩來了！知名連鎖醫藥通路商「杏一」在臉書上發布消息，表示今（12）日起開賣唾液快篩，每入175元，每間門市都限量販售100份，每人限購2份。

臉書粉專「杏一健康生活館」發布販售消息，今（12）日起全台各門市同步開賣，每份1入，售價175元，每間門市限量100份，每人限購2份。實際開賣時間依各門市公告為主，「開賣前1小時可排隊，開放前5分鐘發放號碼牌」，商品售出後不能退換。門市資訊請點此

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▲唾液快篩販售資訊。（圖／翻攝自Facebook／杏一健康生活館）

新冠疫情升溫，使用快篩機會大增，但現行篩檢方式都是經鼻咽、鼻腔採檢，由於戳鼻子的過程讓不少民眾感到不舒服，因此食品藥物管理署4月29日也更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增韓國製的「福吉美」唾液快篩試劑，此也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。

根據檢附資料顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。

此外，若仍想購買「戳鼻子」的快篩試劑，以下通路也有販售「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」，不過目前僅有疫情較嚴峻的北北基桃有販售，每店限量50劑，一劑180元，每人限購1劑。實際販售情形仍依各通路、各門市公告為準。

●7-11

地點：北北基桃有藥商執照許可近2700間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，上午約10時開賣，每日配額至售完為止。

●全家

地點：北北基桃約2千間店舖

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市鋪貨約50組，另有其他品牌快篩試劑則依各家店舖現場供貨為主。

●萊爾富

地點：北北基桃逾700間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，上午約10時開賣，每日各門市配給50組，售完為止。

●OK mart

地點：北北基桃共410間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市穩定供貨，配量則依各門市為主，售完為止，同步於全台會員Line群組提供預購「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元共2種快篩試劑。

●康是美

地點：北北基桃210間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日配額至售完為止。

●全聯

地點：北北基桃有藥商執照許可383間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策有貨即上架販售。

●美廉社

地點：北北基桃504間門市

價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策持續販售快篩試劑，並依照銷售狀況進行補貨，各門市到貨的時間不一，到貨即上架開賣。

●家樂福

地點：全台35間配合信東藥局之門市包括重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。

價格數量：捷保定新冠抗原快篩試劑2入組，售380元，每人限購2盒，首波限量800盒