舊病和染疫搞混！　台大醫警告：1情況「長者一定要快篩」

▲快篩實名制仍相當搶手。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣疫情陷入高峰，本月累積86起死亡病例，昨（11）日新增的8起死亡病例中，有3起是在家昏迷送醫不治，死後才確診。台大兒童醫院院長黃立民就提醒，長者本身共病多，病程快，為了避免和新冠混淆，應頻繁快篩。

根據《聯合報》報導，台大醫院急診主任方震中認為，未來染疫後在家昏迷的情況可能變多，因為長輩確診後病徵不明顯，且長者共病較多難察覺，他曾遇過一名患者到急診室時，沒有明顯肺炎或咳嗽，但有呼吸困難，照了X光才驚覺有大片肺炎。

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黃立民則說，長者若沒打疫苗、免疫力差，且本身共病多，最怕有人本身的慢性疾病就有呼吸道症狀，造成在染疫時和舊疾搞混，他強調，近期只要有呼吸道症狀，不論有無舊疾都應進行快篩，只要家中有成員染疫，更該每兩天篩一次，避免舊疾和新冠混淆，延誤就醫時間。

▲快篩實名制上路，每天還沒開賣，門口就排了長長人龍。（圖／記者謝盛帆攝）



11日新增的8例死亡個案皆是超過60歲以上的長者，其中3人因在家中昏迷或意識不清，緊急送醫急救無效，死後才確認陽性確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這3人都是在發病日當天送醫，病情仍迅速惡化導致死亡，由於年長者病情變化比較快速，家中若有年長者染疫，要注意是否有急遽惡化等情況。