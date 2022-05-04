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社會 社會焦點 保障人權

她上《爆社公開版》PO小三照！加碼「買保險就能上」下場曝

▲▼女,用電腦,電腦,筆電,打字。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲陳姓女子不滿男友另結新歡，竟在臉書社團「爆料公社公開版」將男友現任新歡照片貼上。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

前任逆襲！家住新北的陳姓女子不滿感情疑遭介入導致分手，竟在臉書「爆料公社公開版」社團將男友劉姓新歡照PO在社團上，並發文「她渣女啊同時偷吃那麼多個」、「愛當小三就是這種下場」等貶損劉女人格，劉女看見後憤而提告。士林地院審結，依違反個人資料保護法，判處陳女有期徒刑3月，易科罰金3萬。

陳女不滿感情疑遭劉女介入，在2020年5月間在住家上網於「爆料公社公開版」社團，以帳號「花玲玲」（已化名），將劉女照片及職業PO出，更寫下：「叫她別再四處當小三、同時交往三四個，有夠髒的女人」甚至提醒大家提防這種專當小三又愛亂講話的人。

陳女發文罵完人後，竟以本人帳號傳送該篇貼文連結給劉女，劉女看到後，發現文章引起許多網友回應，而「花玲玲」更回覆網友們：「那快去上她。跟她買保險就能上她」、「啊你是女生，那你要小心。她偷你男人你再來說誰漂亮」讓她決定報警處理。

陳女挨告後，矢口否認有上開犯行，辯稱：「照片我是之前去劉女FACEBOOK截取的，那是劉女設定公開的照片」但從頭到尾都沒有指名道姓任何人，連暗示性都沒有，甚至也不知道劉女在做什麼、電話是什麼，哪來洩漏個資。

合議庭認劉女非公眾人物，個人素行私德應與公共利益無關，其也無忍受他人隨意指摘她個人人格，陳女所指摘的內容，顯然是涉於私德，而非與公共利益相關事項，因此構成公然侮辱罪。

合議庭審酌陳女僅因與劉女、楊姓男友間感情事，為抒發怨氣，竟在臉書「爆料公社公開版」社團張貼文章，詆毀劉女名譽，並向不特定多數人揭露劉女個人資料，損害她名譽及隱私，所為實非可取，考量她高職畢業、未婚、腿受傷、無業等，依「非公務機關非法利用個人資料罪」，處有期徒刑3月，可易科罰金3萬。

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