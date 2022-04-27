「燦哥你封城吧」3+4亂象多　鄭文燦臉書遭網友灌爆

▲疫情吃緊，桃園市長鄭文燦昨天在防疫會議上強調，市府會不斷滾動式檢討，讓輕症得到照顧、重症得到治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全台疫情吃緊，各縣市新增確診人數每天不斷翻新，不少桃園市民憂心疫情，紛紛到篩檢站進行快篩，還有被居隔民眾結束10天居隔沒收到居隔書，跑到市長臉書留言抱怨，甚至有市民建議「燦哥，你封城吧！」市長鄭文燦昨天在防疫專案會議上表示，目前確診與居隔數量龐大，負擔較重，市府會不斷滾動式檢討，讓輕症得到照顧、重症得到治療，希望民眾防疫同心，給防疫人員更多支持；至於快篩劑不足問題，希望中央盡快讓快篩試劑鋪貨至各通路，提供民眾採購使用。

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▲桃園市長鄭文燦臉書有不少市民留言抱怨（一）。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

桃園市最近幾天新增確診人數從數百人暴增至上千，一度「高居」全台第二位，不少市民憂心排隊等不到快篩，確診者或居隔者家屬抱怨關懷包與居隔同知書竟遲遲等不到，紛紛到市長臉書留言如下：

「我家居家隔離10天都結束了，到底何時才會收到居家隔離書？桃園衛生所的效率真要加油了……」；「居隔結束，居隔書還沒到...我要等到天荒地老」；「請問市長，孩子在家隔離，幾天才會收到防疫包？跟隔離通知書？」；「燦哥，你封城吧，再來的5/1連假，桃園醫護都要吃不消了」；「請問市長，說好的居家隔離防疫包呢？里長説沒收到造冊就不能給！3+4即將上路到現在居隔已四天完全沒有接到任何電話也沒有任何資源！」；「市長，家人有確診及密切接觸者 都已經隔離3天以上了，但都尚未收到居隔通知，連防疫包也沒有看到影，現在改成3+4 後面的4沒有用啊！外面根本買不到快篩要這個4幹嗎？直接7不就好了。」；「市長！請幫幫忙啊，幫幫這些居隔者啊，拜託！」

▲桃園市長鄭文燦臉書有不少市民留言抱怨（二）。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦昨天下午在防疫專案會議上表示，桃市目前居隔人數為1萬2,037人，因應居家隔離「3+4」新政策實施，今（27）日將解隔2,825人，採取新制後將可逐步舒緩居隔人數。新版防疫模式目的是要降低社會負擔，但目前確診與居隔數量龐大，負擔較重，市府會不斷滾動式檢討，讓輕症得到照顧、重症得到治療，希望民眾防疫同心，持續關懷、照顧居隔者與確診者，並給防疫人員更多支持。

關於快篩試劑供應問題，鄭文燦指出，因快篩試劑尚未普遍鋪貨，許多家庭、企業、職場多選擇前往社區採檢站採檢，桃園6個社區採檢站單日採檢約1萬2,139位，因數量龐大，易影響採檢能量。為避免各社區採檢站塞車、增加採檢能量負擔，希望中央政府盡快讓快篩試劑鋪貨至各通路，供民眾採購使用外，也呼籲民眾有必要再前往社區採檢站採檢，企業、職場也請盡量避免集中載往社區採檢站採檢。

至於快篩劑數量問題，鄭文燦解釋，中央已徵用快篩試劑，市府之前採購快篩試劑，優先支援學校、職場、工廠快篩使用，目前數量也不夠充足，中央應讓地方政府保有人口10%的快篩試劑備量，以桃園227萬人計算，約需備有22萬劑快篩試劑，才能達到安全備量。

另外有關PCR檢測報告查詢，市民可從「健保快易通」APP查詢，或上「數位新冠病毒健康證明」網站（網址：https://dvc.mohw.gov.tw）自行下載列印，無需前往醫療院所索取紙本。關於確診通報機制，為強化由下而上通報機制，確診者應主動通知同住親友、校方、職場的防疫長，並請防疫長或主管進一步匡列學校、職場的接觸者，回傳名冊給衛生局開立電子居隔單，以作為請假、保險、相關補助申請之依據。

鄭文燦強調，衛生單位會透過系統盡快傳送簡訊給確診者，待收到連結網址，登入後填寫上述同住親友、校方、職場防疫長或主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫資料，系統會直接發送電子居隔單給同住親友，民政系統也會同步發送關懷包，給予民眾關懷照顧。

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