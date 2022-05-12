　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲人氣YouTuber「眾量級CROWD」又有新片分享了，這次要來開箱他們大改造後的工作室樣貌。（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube，以下同）

消費中心／台北報導

人氣YouTuber情侶檔Andy與家寧組成的「眾量級CROWD」，經常分享爆笑好玩的影片吸引不少人關注，互整對方的橋段，更讓粉絲看了笑翻，像是藉機帶Andy出去玩，結果家寧背後竟派人偷偷清空他家，直接來個翻新，讓Andy回家看到後驚呆，房間煥然一新變得太美，一度以為走錯房。而這次又有新的大改造計畫，找來老朋友再次出手，讓小倆口喜悅藏不住，完成後也迫不及待開箱，尤其看到重生後的陽台，家寧突然有新企劃靈感。

常有各種創意點子的「眾量級CROWD」，這次把腦筋動到了工作室上，決定把空蕩到講話還有回音的空間來個夢幻大改造，同時好好整理一下雜亂的陽台和小房間！新工作室剛曝光時，他們不僅特地拍片導覽分享，家寧當時更是一邊介紹、一邊在腦海中佈置，例如在客廳擺放電視櫃，廚房要有一個大大的中島及展示櫃，前後陽台也需要好收放，時隔5個多月後，終於有新進展，找上超給力的收納神隊友「特力屋」，幫忙實現美觀好看、收納空間多等需求，又可以DIY組合搭配，打造自己專屬的風格家居，且不失專業給予指導，一次滿足對空間的所有想像。

而第一步就是打造理想中的電視櫃，透過特力屋的管理師服務，Andy與家寧發現系統家具的裝修沒有想像的困難，到實體門店或網站線上預約諮詢後，管理師會先到府免費協助丈量並規劃圖面，之後他們親自到店挑選材質及花色，板材樣式一字排開，選擇多到讓家寧大喊「全部都想要」，不僅有現在流行的木紋或自然岩紋等天然質感板材，想做跳色設計也沒問題，建議以2～3色最佳；由於需考量電視櫃的主體色，與陳列櫃及中島檯面的顏色搭配，幸好有管理師充分給予建議，經過詳細討論、報價後，讓他們滿意地趕緊確認施工時間。

眾量級CROWD工作室大翻新（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼眾量級CROWD找來老朋友「特力屋」幫忙為工作室改造，在系統家具裝修需求，從到府丈量、規劃圖面、挑選材質及花色及報價等，管理師不僅給予專業意見，更提供一條龍服務。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

為了解決炸亂的後陽台，Andy與家寧接著來到收納區，這裡有各式各樣的層架、收納盒/籃/箱/櫃類，可以配合居家多空間、多風格，自行決定想要什麼樣的組合，像是「附輪烤漆五層架」單層可承重240公斤，還附有輪子可推拉，適合擺放在長廊；還有可以一次承受270公斤，可堆放大容量耗品或重型家電等囤物，再重也扛的住，並可分層隨意調整高度；以及各種尺寸大小、高矮、不同種類的收納箱，其中還有簡約、工業等不同款式風格，搭配層架看起來更一致順眼。

賣場除了有管理師可以諮詢，也可透過家寧大推的特力屋「線上模擬規劃軟體」，人人都能一秒變身設計師，在家DIY自組層架，依照想要的側架高度、寬度、顏色以及配件，任選任搭，彈性組出喜歡的樣式，而模擬好的成品圖不但有商品組合明細，也會幫忙計算好金額，之後就能點選加入購物車，立即線上購買送到家，省時省力；或是下載產品組合清單，前往分店直接看實品，再由專人協助做搭配組合。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼針對收納困擾，特力屋有眾多層架、收納盒/籃/箱/櫃類，可依照需求來自行挑選，另同樣也有管理師可以諮詢協助。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼透過特力屋網站的「線上模擬規劃軟體」，也能自己組出喜歡的層架組合，而且圖面及價格一次瞭解，組好後，可立即線上購買送到家，或是下載產品組合清單到店看實品。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

完成改造後的工作室，讓Andy與家寧讚不絕口，每開箱一處就忍不住直呼「太棒了」、「完全符合所有簡單的收納」，淺色素材的電視櫃讓客廳整體視覺清爽，打開後則有滿滿的儲物櫃可以靈活使用，無論是衛生紙、書本或其他東西，都能依物品類別好好擺放，好收拾、也很好找，Andy就從過往整理經驗發現，「東西真的是要陳列出來，你才會知道它在哪，這樣才會去用它，而不是把它埋沒」。另外搭配萊特層架，一樣可以收納小物之外，還可以作為擺飾及畫作的展示架，妝點空間。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼工作室完成改造後，首先開箱的客廳，電視櫃一打開，有著滿滿的儲物櫃可以靈活使用。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

廚房中島則是讓工作室更有「家」的感覺，同時擴大收納機能，不怕餐具碗盤、烤箱沒地方放，也因為抽屜空間夠大，一拉開就看到滿滿的零食，不小心補貨買太多，讓家寧笑說「這櫃真的是我最療癒、最值得驕傲的一櫃。」除了置物，延伸的檯面還可以當作餐桌或工作檯，一桌多用。此外，被家寧認為是「人生很重要轉捩點」的展示櫃，櫃子的寬度、深度及好拿取等特性，讓兩人都感到驚豔，容量大到邊放邊叫，即使已經放上所有彩妝和保養品，仍有空櫃可以利用，他們也不忘趁機向品牌喊話「歡迎入駐」邀約合作。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼廚房加裝中島擴大收納機能，置物、用餐或工作，一桌多用，家寧還特別拉開大容量的抽屜，秀了她最療癒、驕傲的滿滿一櫃零食。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲讓家寧邊放邊叫的展示櫃，櫃子的寬度、深度可以收納不少東西，讓兩人感到驚豔。

至於改造前宛如被轟炸過的後陽台，原本是令人羨慕的大空間，卻被堆滿各種雜物，Andy都說東西多到看了就頭痛，但在改造過後整個變得寬敞又整齊，主要使用特力屋推薦的層架與掀蓋整理箱，組合出一系列收納空間，家寧看了不僅滿意直點頭，甚至靈機一動想到讓Andy 24小時住陽台的新企劃，她也特別分享，像是襪子、衣架、洗衣精、文具可以放進去，分類好收納之外，尤其透明設計的整理箱一目了然，拿取東西很方便，再加附輪子的層架好推拉，用一隻手也能輕鬆掌控。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼在特力屋管理師推薦的層架與掀蓋整理箱救援下，後陽台經過改造後，寬敞又整齊，讓家寧想做個24小時住陽台的新企劃。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲透明設計的整理箱一目了然，拿取東西非常方便。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

▲▼前陽台也佈置得很有在國外渡假的感覺。

眾量級CROWD工作室大改造（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube）

前陽台當然也少不了一番佈置，這次特地在特力屋園藝區挑選了好看的木製層架，把盆栽簡單放上去，一旁再擺放戶外桌椅，營造出在國外渡假的感覺，成為一隅放鬆的小天地，隨時都能享受下午茶或悠閒時光，「我在選的時候，覺得開個門就像是到另外一個世界，到時候可以再鋪個草地、石頭。」「眾量級CROWD」提到當初選定這個工作室時，各個空間雖然大，但東西多的話，就有收納的困擾，好在有特力屋幫忙解決問題，又有美觀的系統家具，讓重點區域成功大翻新。

特力屋管理師服務
這裡預約：https://bit.ly/3OYUDPr

特力屋「線上模擬規劃軟體」
在線組出喜歡的層架組合：https://bit.ly/3GEfuTX

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
北市這地方「免費發快篩」！　時段、規則曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蝦皮App系統異常部份服務暫停使用　賣家氣炸手續費狂漲問題還一堆

全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

終結機車族夏日噩夢！「思波綺限定涼感洗潤組」沁涼去味甩油膩！

512護師節 ！　台北101晚間6點半點燈：感謝全國護理師

只有5天！電話對中「5、2、0」任一碼　漢堡王送薯條+可樂

【廣編】iRent首款互動養成遊戲　天天登入享機車免起步價　相揪好友種樹拿時數

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

超萌！全聯Xfoodpanda推聯名甜點　限時75折優惠碼、抽萬元加菜金

自購快篩搶便宜免排隊！跨境電商草莓網開賣一劑只要67元

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

蝦皮App系統異常部份服務暫停使用　賣家氣炸手續費狂漲問題還一堆

全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

終結機車族夏日噩夢！「思波綺限定涼感洗潤組」沁涼去味甩油膩！

512護師節 ！　台北101晚間6點半點燈：感謝全國護理師

只有5天！電話對中「5、2、0」任一碼　漢堡王送薯條+可樂

【廣編】iRent首款互動養成遊戲　天天登入享機車免起步價　相揪好友種樹拿時數

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

超萌！全聯Xfoodpanda推聯名甜點　限時75折優惠碼、抽萬元加菜金

自購快篩搶便宜免排隊！跨境電商草莓網開賣一劑只要67元

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　已重送EUA申請

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

消費熱門新聞

永慶房屋孫慶餘：誠實房仲才能贏得認同

4大超商「護師節咖啡優惠」一次看

超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤

自購快篩草莓網開賣一劑只要67元

爆餡檸檬塔！超商獨家5大甜點新品

晾衣有臭味重洗一招教辨抗菌功效

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

被搶翻！全聯爆款洗衣膠囊是「它」

限時3天！超商3大咖啡飲品優惠來了

賣場驚見日本巨大純米瓶

母胎單身男幫媽過母親節！網友：有創意給過

超萌！全聯Xfoodpanda聯名甜點亮相

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎找NanaQ拍片！網跪了：真的是鬼

愛莉莎莎找NanaQ拍片！網跪了：真的是鬼

YouTuber愛莉莎莎影片題材多元又有趣，讓她擁有百萬訂閱數，卻也因爭議言行受到不小的抨擊，還自封炎上女王。近日她上傳一部「『炎上女王們』可以成為朋友嗎？」合體同樣也引發諸多爭議的NanaQ，讓網友不禁驚嘆愛莉莎莎1點，「別的不說，她真的有夠會想影片題材」、「真的是企劃之鬼。」

打疫苗無用？蒼藍鴿搖頭　揭科學證據籲：家長要想利弊

打疫苗無用？蒼藍鴿搖頭　揭科學證據籲：家長要想利弊

魔戒種族開戰！YouTuber鬧內鬨？

魔戒種族開戰！YouTuber鬧內鬨？

阿翰真面目超反差！甜摟女星男友力爆發

阿翰真面目超反差！甜摟女星男友力爆發

阿翰「九天玄女片」笑點在哪？網推爆這1點

阿翰「九天玄女片」笑點在哪？網推爆這1點

關鍵字：

眾量級CROWDAndy家寧YouTuber特力屋改造

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面