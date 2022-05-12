工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

▲人氣YouTuber「眾量級CROWD」又有新片分享了，這次要來開箱他們大改造後的工作室樣貌。（圖／翻攝自「眾量級CROWD」youtube，以下同）

消費中心／台北報導

人氣YouTuber情侶檔Andy與家寧組成的「眾量級CROWD」，經常分享爆笑好玩的影片吸引不少人關注，互整對方的橋段，更讓粉絲看了笑翻，像是藉機帶Andy出去玩，結果家寧背後竟派人偷偷清空他家，直接來個翻新，讓Andy回家看到後驚呆，房間煥然一新變得太美，一度以為走錯房。而這次又有新的大改造計畫，找來老朋友再次出手，讓小倆口喜悅藏不住，完成後也迫不及待開箱，尤其看到重生後的陽台，家寧突然有新企劃靈感。

常有各種創意點子的「眾量級CROWD」，這次把腦筋動到了工作室上，決定把空蕩到講話還有回音的空間來個夢幻大改造，同時好好整理一下雜亂的陽台和小房間！新工作室剛曝光時，他們不僅特地拍片導覽分享，家寧當時更是一邊介紹、一邊在腦海中佈置，例如在客廳擺放電視櫃，廚房要有一個大大的中島及展示櫃，前後陽台也需要好收放，時隔5個多月後，終於有新進展，找上超給力的收納神隊友「特力屋」，幫忙實現美觀好看、收納空間多等需求，又可以DIY組合搭配，打造自己專屬的風格家居，且不失專業給予指導，一次滿足對空間的所有想像。

而第一步就是打造理想中的電視櫃，透過特力屋的管理師服務，Andy與家寧發現系統家具的裝修沒有想像的困難，到實體門店或網站線上預約諮詢後，管理師會先到府免費協助丈量並規劃圖面，之後他們親自到店挑選材質及花色，板材樣式一字排開，選擇多到讓家寧大喊「全部都想要」，不僅有現在流行的木紋或自然岩紋等天然質感板材，想做跳色設計也沒問題，建議以2～3色最佳；由於需考量電視櫃的主體色，與陳列櫃及中島檯面的顏色搭配，幸好有管理師充分給予建議，經過詳細討論、報價後，讓他們滿意地趕緊確認施工時間。

▲▼眾量級CROWD找來老朋友「特力屋」幫忙為工作室改造，在系統家具裝修需求，從到府丈量、規劃圖面、挑選材質及花色及報價等，管理師不僅給予專業意見，更提供一條龍服務。

為了解決炸亂的後陽台，Andy與家寧接著來到收納區，這裡有各式各樣的層架、收納盒/籃/箱/櫃類，可以配合居家多空間、多風格，自行決定想要什麼樣的組合，像是「附輪烤漆五層架」單層可承重240公斤，還附有輪子可推拉，適合擺放在長廊；還有可以一次承受270公斤，可堆放大容量耗品或重型家電等囤物，再重也扛的住，並可分層隨意調整高度；以及各種尺寸大小、高矮、不同種類的收納箱，其中還有簡約、工業等不同款式風格，搭配層架看起來更一致順眼。

賣場除了有管理師可以諮詢，也可透過家寧大推的特力屋「線上模擬規劃軟體」，人人都能一秒變身設計師，在家DIY自組層架，依照想要的側架高度、寬度、顏色以及配件，任選任搭，彈性組出喜歡的樣式，而模擬好的成品圖不但有商品組合明細，也會幫忙計算好金額，之後就能點選加入購物車，立即線上購買送到家，省時省力；或是下載產品組合清單，前往分店直接看實品，再由專人協助做搭配組合。

▲▼針對收納困擾，特力屋有眾多層架、收納盒/籃/箱/櫃類，可依照需求來自行挑選，另同樣也有管理師可以諮詢協助。

▲▼透過特力屋網站的「線上模擬規劃軟體」，也能自己組出喜歡的層架組合，而且圖面及價格一次瞭解，組好後，可立即線上購買送到家，或是下載產品組合清單到店看實品。

完成改造後的工作室，讓Andy與家寧讚不絕口，每開箱一處就忍不住直呼「太棒了」、「完全符合所有簡單的收納」，淺色素材的電視櫃讓客廳整體視覺清爽，打開後則有滿滿的儲物櫃可以靈活使用，無論是衛生紙、書本或其他東西，都能依物品類別好好擺放，好收拾、也很好找，Andy就從過往整理經驗發現，「東西真的是要陳列出來，你才會知道它在哪，這樣才會去用它，而不是把它埋沒」。另外搭配萊特層架，一樣可以收納小物之外，還可以作為擺飾及畫作的展示架，妝點空間。

▲▼工作室完成改造後，首先開箱的客廳，電視櫃一打開，有著滿滿的儲物櫃可以靈活使用。

廚房中島則是讓工作室更有「家」的感覺，同時擴大收納機能，不怕餐具碗盤、烤箱沒地方放，也因為抽屜空間夠大，一拉開就看到滿滿的零食，不小心補貨買太多，讓家寧笑說「這櫃真的是我最療癒、最值得驕傲的一櫃。」除了置物，延伸的檯面還可以當作餐桌或工作檯，一桌多用。此外，被家寧認為是「人生很重要轉捩點」的展示櫃，櫃子的寬度、深度及好拿取等特性，讓兩人都感到驚豔，容量大到邊放邊叫，即使已經放上所有彩妝和保養品，仍有空櫃可以利用，他們也不忘趁機向品牌喊話「歡迎入駐」邀約合作。

▲▼廚房加裝中島擴大收納機能，置物、用餐或工作，一桌多用，家寧還特別拉開大容量的抽屜，秀了她最療癒、驕傲的滿滿一櫃零食。

▲讓家寧邊放邊叫的展示櫃，櫃子的寬度、深度可以收納不少東西，讓兩人感到驚豔。

至於改造前宛如被轟炸過的後陽台，原本是令人羨慕的大空間，卻被堆滿各種雜物，Andy都說東西多到看了就頭痛，但在改造過後整個變得寬敞又整齊，主要使用特力屋推薦的層架與掀蓋整理箱，組合出一系列收納空間，家寧看了不僅滿意直點頭，甚至靈機一動想到讓Andy 24小時住陽台的新企劃，她也特別分享，像是襪子、衣架、洗衣精、文具可以放進去，分類好收納之外，尤其透明設計的整理箱一目了然，拿取東西很方便，再加附輪子的層架好推拉，用一隻手也能輕鬆掌控。

▲▼在特力屋管理師推薦的層架與掀蓋整理箱救援下，後陽台經過改造後，寬敞又整齊，讓家寧想做個24小時住陽台的新企劃。

▲透明設計的整理箱一目了然，拿取東西非常方便。

▲▼前陽台也佈置得很有在國外渡假的感覺。

前陽台當然也少不了一番佈置，這次特地在特力屋園藝區挑選了好看的木製層架，把盆栽簡單放上去，一旁再擺放戶外桌椅，營造出在國外渡假的感覺，成為一隅放鬆的小天地，隨時都能享受下午茶或悠閒時光，「我在選的時候，覺得開個門就像是到另外一個世界，到時候可以再鋪個草地、石頭。」「眾量級CROWD」提到當初選定這個工作室時，各個空間雖然大，但東西多的話，就有收納的困擾，好在有特力屋幫忙解決問題，又有美觀的系統家具，讓重點區域成功大翻新。

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