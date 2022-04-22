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阿翰「九天玄女片」紅爆...他看完卻沒笑　網推爆這1點：很恭喜

▲阿翰。（圖／翻攝自YouTube／阿翰po影片）

▲阿翰「九天玄女」影片引熱議。（圖／翻攝自YouTube／阿翰PO影片）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅阿翰日前因「九天玄女」算命阿姨的影片再度翻紅，成為話題人物，就有網友不禁好奇，他看了影片實在不懂笑點，為什麼每個藝人都在轉發這個哏？貼文引發討論，底下一票網友都認為影片真的好笑，其中更有不少人大推阿翰影片「拍得很用心」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼藝人那麼吃阿翰的哏」為題發文，提到阿翰「九天玄女」的影片掀起爆量討論，不過他和爸爸看過以後，卻完全沒有笑。

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雖然未被戳中笑點，但原PO隔天滑社群網站時，卻發現許多藝人都在玩影片哏，他先前都沒看過這麼多藝人同時轉發YouTuber的哏，這次能成功引發熱議的原因為何？

▲陳意涵模仿阿翰。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片、陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵模仿阿翰。（圖／翻攝自Facebook／阿翰PO影片、陳意涵 YiHan Chen）

貼文曝光後，底下一票網友回應，「我覺得很好笑啊」、「你看一下觀看次數，大多人都很愛吧」、「我覺得很好笑」、「房東阿姨很好笑啊」、「爆米花那邊讓我理智線整個斷掉耶，笑到美叮美噹」、「我覺得超好笑，這部我刷十幾遍了還是狂笑」。不過也有些網友搖頭，「看整部完全沒笑+1」、「不知道笑點在哪裡，看了很尷尬」、「真的，其他部都好笑，這部就還好反而爆紅」。

此外，更有不少網友大讚阿翰影片拍得用心，「每一部都很用心又好笑」、「也沒戳到我的點啊，但很用心」、「很用心拍啊」、「阿翰推推，蠻用心的」、「影片用心，至於笑點就看有沒有對到胃口」、「我也沒笑，可能笑點不同，不過還是恭喜他，在YouTuber界算用心的了」、「很好笑！其他影片也是，阿翰真的很用心」、「房東阿姨更好笑，但這部也很用心」。

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