「算命阿姨」阿翰罕曝真面目！甜摟女星男友力爆發　網激動：好帥

▲阿翰自己也開玩笑，「好像什麼婚紗照一樣！」（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

記者曾筠淇／綜合報導

「很多人對我的身分很陌生！」以算命阿姨角色再度爆紅的阿翰表示，他應該是少數「沒用真實狀態」拍片的YouTuber。他這次因為參加節目《我們回家吧2》而罕曝原本的模樣，真面目曝光後，底下一票網友直喊，「你好像其實很壯、很MAN」、「這樣的你真帥」。

阿翰在臉書粉專「阿翰po影片」上貼文，表示很多人對他的身分感到陌生，他應該是少數未以「真實狀態」拍片的YouTuber，這次因為參加了《我們回家吧2》的拍攝，所以回到熟悉的花蓮，並到母校與過去的自己和解。

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阿翰感性表示，很感謝曾寶儀的帶領，讓他有機會把自己的故事分享出去，這是充滿溫暖與洋蔥的一集，「請大家一定要跟上！」

文章曝光後，曾寶儀打趣回應，「本人認證：阿翰本人真的好帥」。而值得一提的是，兩人其中一張在海邊的合影，阿翰先是說，「好像什麼婚紗照一樣！」曾寶儀則表示，「我PO這張照片的時候，下面留言有人直接以為我們『官宣』」。

底下網友看到照片後也紛紛回應，「肩寬人帥又高，真的是阿翰嗎」、「不許你這麼陽光可愛」、「阿翰正常的時候其實頗帥的」、「阿翰好帥！第一次那麼帥！好不習慣」、「你真實的樣子我好難跟麗芳師姊還有麗珠阿姨聯想在一起」。還有網友表示，「有夫妻的感覺」、「好有男友力的手」、「好配」。