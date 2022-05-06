兒童疫苗危險狂傳...蒼藍鴿搖頭！　揭科學證據籲：家長要想利弊

記者黃品臻／綜合報導

兒童莫德納疫苗陸續在各縣市開打，不過對於兒童疫苗的副作用與安全性，許多家長仍有疑慮，對此，前台大兒科醫師、YouTuber蒼藍鴿就拍攝影片建議，民眾不要輕信各種群組上、背後沒有科學證據支持的疫苗謠言。

蒼藍鴿本月4日在YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」發布影片，提到政府最近開打6～11歲兒童疫苗，但各種Line群組和農場文章不停散佈「疫苗是危險的」言論，導致許多家長對於讓孩子接種疫苗感到相當憂慮。

日前新北中和2歲男童確診重症死亡的案例鬧得人心惶惶，蒼藍鴿對此表示，男童確實是因為病毒感染，造成腦幹腦炎，雖然男童有接受瑞德西韋治療，但很不幸並未逆轉病毒造成的重症。

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針對瑞德西韋此一藥物，蒼藍鴿指出，「它可以抑制新冠病毒的複製，研究發現，在得到新冠的初期或輕症，使用瑞德西韋是非常有效的，可以降低變成重症的機會」。雖然瑞德西韋在重症患者治療上效果較差，但他強調，瑞德西韋無疑還是一個對付新冠病毒的好藥。

▲被用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／達志影像）

然而坊間卻在流傳「伊維菌素」能治肺炎，蒼藍鴿表示，此謠言早已被研究打臉，「現在不少民眾放著新冠疫苗、瑞德西韋不相信，自己設法亂買伊維菌素，結果不但沒效，還吃出毒性來」。他也點出，近期統計的中重症案例中，發現不少長者並未完整接種疫苗，導致染疫後不幸病逝，網路上卻仍有文章謠傳打疫苗根本沒用。

此外，蒼藍鴿在影片中還提到，有看到網路上流傳「疫苗的一千兩百種副作用」，文獻上之所以會寫出這麼多副作用，是基於臨床試驗的嚴謹性。他以感冒藥為例，「仿單拿來隨便一看，都馬幾十種、幾百種可能的副作用」，但民眾沒有因此拒吃感冒藥、西藥，就是因為這些副作用發生機率極低、作用時間短暫，甚至大多數人服用後並不會有明顯感受，因此使用起來利還是絕對大於弊。

▲全台各地陸續開打新冠兒童疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

至於許多人會將接種疫苗後的長期症狀和不舒服歸因於疫苗問題，蒼藍鴿指出，若疫苗真的會誘發嚴重疾病，那應該能觀察到全世界某些疾病的發生率明顯上升，但至今為止，科學家統計罕見疾病發生率有上升的僅有「腺病毒疫苗可能造成罕見血栓、mRNA疫苗可能誘發罕見心肌炎」，而其他疾病的數據大多無有意義的上升。

蒼藍鴿最後針對兒童施打疫苗一事給出建議，世界各國的研究已經表明，施打疫苗後，重症率及住院率就能顯著下降，「目前美國兒科醫學會及台灣兒科醫學會，都建議5歲以上的孩子接種疫苗，但若家中孩子體質特殊，請一定要跟醫師討論」。他也呼籲，家長們若選擇要讓孩子自然染疫時，「請仔細想想其中的利與弊」。