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找NanaQ合體拍片！全場讚愛莉莎莎「這1點」跪了：真的是鬼

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

▲愛莉莎莎找來NanaQ合作拍片。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber愛莉莎莎影片題材多元又有趣，讓她擁有百萬訂閱數，卻也因爭議言行受到不小的抨擊，還自封炎上女王。近日她上傳一部「『炎上女王們』可以成為朋友嗎？」合體同樣也引發諸多爭議的NanaQ，讓網友不禁驚嘆愛莉莎莎1點，「別的不說，她真的有夠會想影片題材」、「真的是企劃之鬼。」

愛莉莎莎9日上傳影片「『炎上女王們』可以成為朋友嗎？與NanaQ交換生活一天」，成功登上YouTube發燒影片，觀看次數高達40萬次。底下也引來其他YTR留言，包括1G老濕「這組合感覺會上一次狄卡，太狂的企劃」、壹加壹「這組合太強了」、酷炫「NanaQ滿Q的啊！」

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就有網友看到愛莉莎莎跟NanaQ合作，忍不住把影片分享到Dcard大誇，「不得不說，其實我還蠻喜歡這個組合，而且影片好有趣。」不少人看完也笑呼，「這個組合完全合理欸！差一個鐘明軒就perfect了」、「看完的確沒那麼討厭娜娜Q啦」、「想看愛莉莎莎和蒼藍哥一日約會」、「對這兩個人原本無感，結果這部看完，覺得她們很可愛欸怎麼回事？」

許多網友則是紛紛驚嘆1點，「我願稱莎莎為企劃之鬼，討厭她但還是會看她的影片是怎麼回事= =」、「愛莉莎莎很會欸」、「真的很會想企劃……有時候明明不想看她，但看到主題還是會想點進去」、「莎莎真的是想題材之神，看滿多YouTuber都有稱讚過她很會想題材。」

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