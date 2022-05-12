終結機車族夏日噩夢！「思波綺限定涼感洗潤組」沁涼去味甩油膩！

▲夏天爆汗容易油頭飄異味、髮絲扁塌，想讓頭髮蓬鬆清爽，得挑對髮品。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

天氣愈來愈熱，火辣太陽曬得人冒出一身臭汗，這種苦機車族最懂，尤其是拿下安全帽的那刻，不僅精心打理好的髮型崩壞，更慘的是頭皮都是汗，髮根變得又扁又塌，還黏成一條一條，油膩伴隨著頭皮味，不僅毀了一整天的好心情，更是完全不想見人！還有不少「多汗星人」一到夏天頭皮就容易大爆汗，出門頭是乾的、到了公司汗水早已濕透頭髮，一整天乾了又濕濕了又乾，頭髮頭皮長時間被汗水、皮脂髒污悶住，讓油味跟著飄散，實在太啊雜！路上的每個人也因頭皮悶熱、髮絲黏膩不舒服而臭著一張臉，這些時候就算吹冷氣、喝冷飲也無法「解頭皮的渴」，你真正需要的是從頭開始的「極、淨、涼」感受。

▲機車族夏天最狼狽的一刻就是脫下安全帽，頭髮因為高溫潮濕變得油膩、又癢又有味道的時候。

想要擺脫「黏、膩、癢」的困擾，就要把頭頂的汗水、髒污徹底洗乾淨，俗話說工欲善其事必先利其器，好好洗頭不光是倚靠萬能的雙手，還要準備TSUBAKI思波綺「瞬亮涼感洗潤組」。添加｢沁涼配方｣，讓頭皮舒涼爽快、一掃夏天帶來的酷熱，還能去除阻塞毛孔的皮脂及汗垢，輕鬆帶走油膩髒污，不但使頭皮每個毛孔都得以舒展「深呼吸」，更少了汗水和皮脂交互作用下產生的頭皮異味，從頭開始感受「極．淨．涼」，連帶整個人重回清新行列！

▲TSUBAKI思波綺「瞬亮涼感洗潤組」的沁涼配方讓頭皮甩開夏日悶熱黏膩，感受極度沁涼爽快。

悶熱爆汗的夏季讓許多人都著迷於涼感洗髮精帶來的涼快舒暢感，但仍有不少民眾擔心涼感洗髮精洗後的乾澀感、反而導致頭髮更加毛躁甚至打結。TSUBAKI思波綺「瞬亮涼感洗潤組」，透過超導瞬護髮芯技術，把黃金修護成分（蜂王漿、山茶花油、角鯊烷等）完整滲透髮芯深層，原本摸起來粗糙的毛髮經滋潤後變得無比柔順、充滿亮麗光澤。

▲▼TSUBAKI思波綺「瞬亮涼感洗潤組」的瞬護髮芯技術讓頭皮清爽、髮絲充滿柔亮光澤。

日本原裝、限量販售的TSUBAKI思波綺「瞬亮涼感洗潤組」，現在優惠只要$339，不但讓頭皮瞬間沁涼、去油消暑，還可消滅夏天最最惱人的異味困擾！無添加矽靈的洗髮精洗後不但無負擔，搭配潤髮乳一同使用，還能讓髮絲柔順不乾澀，享受上過沙龍般的亮麗光澤，還能蓬鬆一整天。即日起在屈臣氏、康是美、全聯等各大通路就能輕鬆入手，擺脫夏日悶熱油膩困擾。

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