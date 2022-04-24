明起熱爆「高溫飆35度」！1圖懂一週有2波東北風　這天起降溫有雨

▲氣象局表示，明後天高溫將達35度以上。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

北部及東部天氣未來一週變化快，氣象局受訪表示，接下來會有2波東北風，受影響時間是週三跟週五至日，尤其5月1日勞動節當天北台灣氣溫，會降至25、26度。另明天開始又是上班日，氣象局指出，週一、週二天氣熱，最高溫有可能達35度。

氣象局預報員陳伊秀說明，未來一週有2波東北風，時間落在週三跟週五至週日， 4月29日~5月1日有影響的期間，除迎風面，北部、東半部也會有短暫陣雨，但中南部不受影響，頂多午後山區有雷陣雨。

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陳伊秀說，明天週一至週二天氣熱，氣溫將來到34、35度，東半部也會有30度高溫，直到週三第1波東北風到來，北台灣高溫略降2、3度至29度，但中南部高溫還是有機會到32至34度。陳伊秀表示， 星期四清晨低溫21至22度，稍有涼意， 週五到週日受另一波東北風影響，降溫大，星期五高溫西半部30度、南台灣33度，北台灣六日高溫變25、26度外，北部、東半部地區會有降雨，時間會持續較久。

▲氣象局提到，未來一週天氣北部和東部變化較快。（圖／氣象局提供）



氣象局進一步說明，接下來天氣屬於中南暖熱，多雲到晴，越來越像夏天，北東則多變，週三轉雨、週五起雲雨漸增。週一、週二東部沿海局部短暫雨，大台北、各地近山區午後局部短暫陣雨，其他各地，多雲到晴，南部高溫可達35°C，或更高。

氣象局指出，4月27日週三東北風到，水氣稍增，北、東半部轉有短暫陣雨，花東局部雷雨，中南山區午後局部陣雨，其他各地多雲到晴。4月28日週四水氣減少，溫暖微熱，東部零星短暫雨，西部山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴。氣象局強調，4月29日至5月1日 這3天東北風及水氣漸增，北、東半部轉有短暫陣雨，週末轉涼，中南山區午後局部陣雨，水氣多寡不確性較高。