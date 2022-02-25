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日本話題超夯髮品！屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價　讓秀髮自帶女神光圈不是夢！

▲▼屈臣氏,女神光,髮品。（圖／法倈麗提供）

▲網友激推三大日本品牌，日系美髮女神節限時單件8折起、任兩件再折30元。（圖／思波綺提供，下同）

消費中心／綜合報導

日本夯到台灣的女神光圈話題，你了解多少？想一窺日本女神光的秘密看這裡，屈臣氏2/24起推出日系美髮女神節，在家也可以養出女神般亮麗澎彈髮，解決乾燥、毛躁、扁塌等髮質問題。網友激推三大日本品牌，限時單件8折起、任兩件再折30元，3/2前屈臣氏官網滿額再折100元還可拿體驗包，讓你花小錢即可自帶女神光，成為終極背殺女神。

►2/24-3/2品牌週

►好康攏底加

▲▼屈臣氏,女神光,髮品。（圖／法倈麗提供）

▲在家也可以養出女神般亮麗澎彈髮，阿葵亞瞬護賦活全新升級！

▲▼屈臣氏,女神光,髮品。（圖／法倈麗提供）

▲經實驗室(註1)證實阿葵亞瞬護賦活新升級對比舊款，髮芯強韌度提升2倍，毛鱗片更加柔順。

擺脫炸毛、洗完秀髮柔順又充滿空氣感

頭髮只要經歷染燙就容易變得乾燥、粗糙且黯淡，網友驚嚇問「回家一洗還會炸毛超恐怖，怎麼克服？」許多網友分享親身體驗「平常洗髮用全套洗潤護很重要」，「阿葵亞洗了不會乾澀、吹完後明顯蓬鬆比較柔順」。全新阿葵亞瞬護賦活升級了，修護力２倍提升，讓你的毛躁獅子頭變成棉花糖般的柔順蓬鬆捲。瞬護賦活洗髮精添加雙倍蠶絲蛋白幫你內外雙向養護髮芯，並深層潔淨頭皮防止異味，洗完頭皮清爽無負擔；瞬護賦活潤髮乳的雙重髮芯修護技術，改善毛躁，減少髮絲斷裂與分岔，還可降低吹風機帶來的熱傷害，讓秀髮維持健康狀態，一洗一潤，整顆頭柔順到不行頭皮還很清爽一點都不悶！經實驗室(註1)證實新升級洗潤對比舊款，髮芯強韌度提升2倍！！

日系美髮女神節限時特價85折，正是入手好時機，網友紛推「特價後才一百多真的很便宜又大碗」、「價格便宜洗起來又滿意」。從洗髮就開始養護頭皮和髮質，讓洗完的秀髮充滿空氣感，髮根鬆了氣場就強了！

▲▼屈臣氏,女神光,髮品。（圖／法倈麗提供）

▲3大網友推薦美髮品，限時折扣正是入手的好時機。

頭髮碰海水炸裂「思波綺」神救援

「女神鏡面光圈」秀髮風一吹來就有仙氣飄飄的感覺，在家也能做到！網友激推「買了思波綺才發現蓬鬆跟毛躁不必共存」的思波綺瞬亮洗潤系列，著重0秒沙龍修護力，讓你簡單、快速就能擁有沙龍級美髮。網友說「最近跟朋友去潛水，頭髮碰了海水直接乾到炸裂，用了朋友的思波綺，吹完頭髮變得很順，髮尾也不會瘋狂打結了」，原來思波綺的4款美髮神品都有順護髮芯技術及精準滲入技術，靠著3步驟強化毛麟片質地，鎖住毛麟片空隙帶出柔亮與滑順感，精準滲入技術能依據受損程度控制美容成分的注入與吸收，達到養分、潤澤度與柔亮感的最佳平衡，做到只要洗頭就能擁有令人驚豔的柔亮與滑順感。

▲▼屈臣氏,女神光,髮品。（圖／法倈麗提供）

▲網友激推「買了思波綺才發現蓬鬆跟毛燥不必共存」。

比香水更撩人的髮香

在家也想體驗美髮沙龍的美髮效果，沈浸在香氛舒緩的幸福感情境中，瑪宣妮珍珠洗髮精限時優惠199元，網友笑說「換了瑪宣妮來用，男友說喜歡我頭髮香香的」、「香味很不錯，頭髮摸起來柔順舒服」，洗頭時的彈力泡沫和可愛的香水瓶包裝，邊洗邊洋溢出滿滿少女心！洗髮時不但可重整秀髮表面實現珍珠般光澤，還能維持洗後香氣更強力持久，想要洗出氣場強大的蓬鬆感秀髮，推薦莓果洗髮精、莓果潤髮乳，喜歡柔順絲滑仙氣飄飄感則推薦蜜桃洗髮精、蜜桃潤髮乳。添加實現美麗秀髮的濃密珍珠蜂蜜精華，從髮芯到髮梢有效修護損傷，不只如此，過程中體驗到層層的戀愛氛圍，洗髮時感受甜蜜蜜清爽的果香，護髮沉醉在雞蛋花的香氛，吹乾後甜蜜清爽的果香、安心感的麝香及木質香調展現自我，創造讓人不自覺陶醉的撩人髮香。 

要成為有質感的日系女神，除了要有無瑕的肌膚，一頭亮麗秀髮絕對讓你更加耀眼！新的一年要成為新一代女神，就到屈臣氏日系美髮女神節，三大日系髮品就趁這波折扣趕緊囤好囤滿，讓你不用上髮廊也可擁有女神光圈！

註1：實驗室https://www.hwayo.com.tw

►agnes b.超可愛小提包2520元！

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關鍵字：

屈臣氏女神光髮品

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