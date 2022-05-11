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豪門婚變公婆「參戰」提告討豪宅　因為超胸網紅媳婦說溜嘴

▲袁曼軒遭劈腿。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）

▲貴婦網紅袁曼軒曾PO網述說遭丈夫劈腿。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）

記者黃哲民／台北報導

F奶貴婦網紅袁曼軒與富商老公郭紹源的離婚官司仍沒分出勝負，卻遭公婆越洋提告「參戰」、要她歸還借名登記在她名下的豪宅產權，台北地院今判袁女敗訴，並揭露公婆對媳婦開戰主因，竟是袁女大喇喇表示打算賣掉豪宅另購新宅，逼得兩老出手護產，法官更認定，袁女住進豪宅期間的水電、管理與稅捐等費用，都是兩老委託郭男繳清。

郭男父母本案提告指出，2018年間兒子在台灣得知當時是投資不動產的好時機，所以購買本件位於新北市三重區的一戶水岸豪宅，打算委託兒子出租收益，因袁女說外籍人士在台灣的課稅較重，所以讓兒子與袁女出面簽約購屋並登記共同持有。

郭男父母指稱，該屋當時總價台幣2600萬元，袁女於2018年7月31日簽約時墊付訂金台幣500萬元，隔月（8月）7日，他們就匯款澳幣108萬餘元到袁女帳戶，以當時匯率折合台幣2498萬餘元，同年12月，他們再匯款澳幣11.2萬元給袁女，折合台幣233萬餘元，已付清本案豪宅總價還有餘。

▲袁曼軒公布離婚真相。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

▲袁曼軒仍跟丈夫在打離婚官司。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

法官核對金流紀錄屬實，認定本案水岸豪宅的確是兩老的投資，為了節稅而「借名登記」給兒子與袁女各一半所有權，袁曼軒去年（2021年）呈報澳洲當地法院的文件，也記載這間豪宅是兩老「purchased（購買）」，並「registered（登記）」在她與郭男名下

法官認定本案豪宅產權，袁女和公婆僅為「借名登記」關係，依法類推適用「委任契約」，委任人可隨時終止契約，而兩老覺得和袁女已無信任關係的導火線，是袁女在北院另提的離婚案件中，向社工宣稱打算賣掉本案豪宅、另外購屋，兩老得知後，隨即提起本案訴訟護產，一併表達終止與袁女借名登記關係的意思。

至於袁女主張公婆「贈與」豪宅，她和郭男也自行負擔豪宅水電、管理與稅捐等費用，法官查明袁女代墊這些開銷後，會傳訊息向郭男索討，雖然袁女認為這是丈夫應負擔的家庭生活費用，但郭男其實是受父母之託繳納這間豪宅的相關稅費，更不會因為公婆提供方便，讓袁女住進房子就變成「贈與」，因此判袁女敗訴。

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