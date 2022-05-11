F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公參戰提告討豪宅！判決出爐

▲F奶網紅袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者黃哲民／台北報導

F奶網紅袁曼軒（Sherry）在2017年閃嫁澳洲礦業少東Pierre（中文名郭紹源），曾公布老公大手筆求婚影片，令外界稱羨，婚後更定居澳洲生下一對龍鳳胎，但2020年爆發婚變，袁女自認形同被「淨身出戶」，回台隔海和對方打離婚官司，尚未分出勝負，公公卻越洋加入戰局，提告要求袁女歸還借名登記在她名下的豪宅所有權，袁女抗辯這是公婆的贈與、不該索還，台北地院審結，今判袁女敗訴，應將豪宅所有權移轉登記公公名下，可上訴。

袁女的公公郭俊芳（KAW ZIN PHAN）提告主張，為了照顧兒子與袁女結婚後，往來台灣、澳洲兩地的需要，所以購買新北市三重區一戶價值約台幣5000萬元的水岸豪宅，借名登記在兒子與袁女名下共同持有，如今袁女既然提告要求離婚，就應歸還這戶豪宅的所有權。

袁女拒絕交還產權，辯稱當年公婆是將豪宅所有權以「贈與」方式登記給她，從來沒提到要「借名登記」，就算是公婆出錢買屋，也沒理由隨意索還。不過北院審理認定雙方應為「借名登記」關係，今判袁女須將自己名下這間豪宅所有權移轉登記給公公，可上訴。

▲F奶網紅袁曼軒與澳洲礦業少東爆發婚變。（圖／翻攝自袁曼軒IG）

郭紹源去年（2021年）另案向北院提告，指控袁女2019年2月帶一名賴姓男子單獨回這間豪宅過夜，還同床共枕、相互親吻，嚴重破壞婚姻生活圓滿，使身為配偶的他蒙受精神痛苦，要求袁女賠償精神慰撫200萬元。

不過該案法官認為郭男在雙方共有的豪宅裡偷裝針孔攝影機，監控大門出入情形與臥室床上動靜，過度侵犯袁女隱私，代價低廉卻損害巨大，違反比例原則，且錄影畫面沒拍到袁女有逾矩行為，今年3月判郭男敗訴，已上訴高院二審審理中。

袁曼軒2017年閃嫁郭男晉升貴婦網紅，2019年PO網分享老公向她求婚影片，標題斗大寫到《根本是偶像劇『豪華飛機♡浪漫求婚記』內有洋蔥慎入》，只見2人在澳洲雪梨港灣大橋旁，郭男秘密安排一大群舞者，配合情歌炒熱氣氛，郭男更包下私人飛機，在空中噴射出彼此的英文名字「P♡S」告白。

郭男並當眾下跪求婚，袁曼軒接下郭男送上的大束玫瑰與戒指，感動噴淚，她宣稱這段甜蜜記憶讓她十分難忘，直呼自己是全世界最幸運的女孩，殊不知2020年2月後，受新冠肺炎疫情影響，袁女和經常出差的郭男聚少離多，最終爆發婚變，袁女更多次指控對方慣性劈腿。