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嬌黏人夫狂演SOD不倫戀　女調查官「人地不宜」調職待議處

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

高雄一名李姓女調查官和陳姓人夫搞曖昧，互傳鹹濕訊息露骨調情，包括「妹妹嘴巴塞滿滿」、「哥哥硬梆梆、上妳唉唉叫」等語，許姓正宮驚覺遭背叛與羞辱，離婚後告李女求償100萬元，李女否認當小三，仍被判決應賠償40萬元，調查局認定李女涉及行為不檢、有損局譽，今將李女調職靜候行政調查，必要時送考績會議處。

媒體今揭露判決記載李女和陳男互傳的鹹濕訊息，令人看了也「動容」，調查局被媒體詢問回應時相當尷尬，迅速開會處置，認定李女涉行為不檢、有損局譽，依調查局《調查人員遷調實施要點》，以「人地不宜」為由將李女調離現職，靜候行政調查，後續將依調查結果交由考績會研議，調查局也強化法紀宣導，提醒所屬注意紀律，端正調查局工作形象。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲李姓女調查官和陳姓人夫互傳鹹濕訊息調情，法官認定2人交往已涉及性方面親密互動。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

許姓正宮提告指出，她和陳男於2012年12月25日結婚，兩人婚後共同經營咖啡廳，李女是咖啡廳常客，但她後來察覺陳男和李女過從甚密，李女不但為陳男的房屋和汽車貸款當保人，還上演溫馨接送情，甚至一起到日本出遊。

正宮更發現陳男和李女常透過訊軟體TG（Telegram）互傳訊息調情，內容包括「陳：我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感，李：沒有哥哥塞滿滿」、「陳：妹妹別的也塞滿滿」、「陳：哥哥不是可愛，是硬梆梆，上妳唉唉叫，才是可愛」、「李：看到哥哥都想摸哥哥」。

陳男更幻想角色扮演「謎片」情節，跟李女提議「我們來偷賣酒，然後你偷辦我，這樣一兼二顧我還可以去妹妹公司上妹妹。好夢幻喔，覺得這個劇情臭男生一定很喜歡。被約談然後去上調查員」、「穿跟鞋屁股比較翹」等語，相當露骨。

正宮指控，後來與陳男分居，李女竟跟陳男在全台各處旅館過夜，她和陳男的離婚協議書，李女還幫陳男編輯修改，正宮認為遭李女介入婚姻而傷心欲絕，深感悲憤、羞辱與沮喪，要求李女賠償精神慰撫金100萬元。

李女堅稱不是小三，辯稱不知陳男已婚，她因為喜歡陳男的咖啡廳，所以借100萬元給陳男周轉，因擔心借款無法收回，才擔任陳男的車子及房屋貸款保證人，她和陳男去日本購置咖啡廳相關設備，還有其他人同行，至於正宮所提TG軟體對話不是她傳的。

法官審理認定煽情訊息是李女傳的，且李女曾稱呼許姓正宮為「老闆娘」，代表明知陳男已婚，但跟陳男的交往仍踰越一般朋友之界線，達到所謂親暱男女朋友的程度，李女身為法治人員，竟與已婚人士不正常交往，被發現後還以各種言詞矯飾、否認，毫無悔意、歉意，判李女應賠許女40萬元，可上訴。

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